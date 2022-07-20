原标题：环氧乙烷：冰激凌里的“砒霜”，作口罩消毒剂却“真香”

近日，某知名品牌冰激凌被检出含有毒且致癌成分——环氧乙烷。事发后，有网友表示，这次检出的致癌物，也被用来给日常佩戴的口罩消毒，这样的言论一出，顿时引发了人们的恐慌情绪。

那么，环氧乙烷到底是什么，为什么会出现在冰激凌里？用环氧乙烷给口罩消毒对健康有危害吗？针对这些问题，科技日报记者采访了有关专家。

我国禁止将环氧乙烷用于食品消毒

“环氧乙烷是一种无色的可燃气体。”科信食品与健康信息交流中心科技传播部主任阮光锋在接受科技日报记者采访时表示，作为一种最简单的环醚，环氧乙烷属于杂环类化合物，是一种重要的石化产品、也是一种广谱灭菌剂(能防治多种病害的杀菌剂)，可以杀灭多种细菌、霉菌及真菌，被广泛地应用于洗染、医药、农药等领域。

“作为灭菌剂，环氧乙烷的表现是十分优秀的。”阮光锋进一步解释道，首先，不同于大多数的灭菌剂，环氧乙烷可以被用于常温灭菌。对于一些不耐高温、无法进行高温消毒的物质，比如橡胶、硅胶等，就可以用环氧乙烷对其进行消毒。其次，不同于多数消毒方式需要借助水，环氧乙烷可以直接用于消毒，无需水的参与。对于一些不能接触水的物品，比如各种精密仪器等，环氧乙烷就是它们最好的灭菌选择之一。最后，环氧乙烷的消毒杀菌效率高、效果彻底。

“因其具有毒性，虽然以前不少国家允许将其用于食品杀菌，但是现在纷纷禁用。比如，中国、澳大利亚等国都不允许用它来消毒食品原料。”阮光锋说，但在部分国家，使用环氧乙烷消毒食品依旧是被允许的。这批检测出含有环氧乙烷的冰激凌，很有可能就是产自这些国家。这些国家在生产某品牌冰激凌时，可能将环氧乙烷留在了冰激凌原材料中，进而污染了制作完成的冰激凌成品。

在我国，将环氧乙烷用于包括冰激凌在内的食品消毒，都是被严格禁止的。同时，我国市场上销售的冰激凌以及其他冷饮食品，主要用的是我国自产的原料。因此，消费者在购买正规厂家生产的冰激凌时，一般情况下无需担心环氧乙烷残留的问题。

残留在口罩上的环氧乙烷微乎其微对健康无害

正因为拥有极强的杀菌能力，环氧乙烷也常被用于消毒普通医疗耗材，如口罩等。于是有人担心，每日戴口罩接触环氧乙烷，会不会因此中毒？

“环氧乙烷需要达到一定的浓度才会产生危害。”杭州市食品药品检验研究院医疗器械检验所所长肖海龙在接受媒体采访时表示，按照国家规定，口罩中环氧乙烷的残留量不能超过10微克/克。一个口罩用环氧乙烷进行杀菌后，要经过7至14天的解析，再经历出厂、运输、销售等环节，最后到消费者手中，要耗费一个月左右的时间。由于环氧乙烷极易挥发，经过这一系列过程后，口罩中含有的环氧乙烷已基本挥发殆尽，存在残留并且危害健康的可能性微乎其微。

肖海龙表示，只要是正规厂家生产的口罩，消费者都可以放心佩戴。

“其实，普通消费者没有必要担心环氧乙烷的毒性问题。”阮光锋解释道，环氧乙烷是一种气体，不易储存、极易挥发、不易残留。一般情况下，只有相关生产行业的从业者才有可能大量接触到它，普通人是很难接触到的，因此实在无需过度忧虑。

除此之外，从根本上来说，任何物质的毒性和致癌性，都必须在达到一定量的基础上才能够对人体健康造成危害。“好比水本身是一种无毒的液体，但假如短时间内过量饮水，也会导致水中毒。我们不能抛开剂量来谈毒性。”阮光锋说。

(责编：赵竹青、陈键)