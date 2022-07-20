原标题：溶于泪液的硅纳米针隐形眼镜面世

美国普渡大学、密歇根大学与韩国汉阳大学、弘益大学和国立金乌工科大学的研究人员携手开发出一种内嵌纳米针的隐形眼镜，其可溶于泪液，未来或有望用于治疗人类眼部疾病。相关研究刊发于最新一期《科学进展》杂志。

目前向眼睛输送药物的方法包括直接将药物应用于外眼或注射进眼部，但这两种方法都不是最佳方案。应用于外眼的药物不能进入眼睛内部；注射药物会让患者很痛苦，而且经常导致炎症。鉴于此，在最新研究中，科学家们给出了治疗眼部疾病的新方案——内嵌纳米针的隐形眼镜。

研究人员解释说，患者戴上这款隐形眼镜后，隐形眼镜会溶解，随着时间的推移，纳米针会降解，释放出药物。而且，纳米针非常小，只有以前此类纳米针的1/10大小，不会让患者感觉疼痛或不适。

研究人员开发了一种独特的方法制造纳米针：从硅和药物混合物中生长纳米针，然后在加入硅基的地方应用聚合物层使其开裂，随后将聚合物剥离，接下来用另一种聚合物涂覆纳米针底部，然后去除第一层，这使纳米针嵌入到第二种聚合物材料内。完成这些步骤后，研究人员将其做成隐形眼镜形状。最后，研究人员在隐形眼镜内加入第二种药物，当基质溶解时，这一药物会立即作用于眼睛。

研究人员在兔子模型上测试了他们的产品，发现仅仅28天后，兔子角膜新生血管的情况大大下降——角膜自身透明，并无血管，新生血管生长至瞳孔区时会影响视力。

不过研究人员也指出，在这种新型纳米针疗法用于治疗人类眼疾之前，还需要开展更进一步的研究，首先必须对其进行有效性和安全性测试，此外，还需要开发一种储存隐形眼镜的方法。（记者刘霞）

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目前能想到的最温柔的眼睛给药方式，就是点眼药水，没有太大痛苦，也方便快捷。但是要把药给到眼睛内部，则通常采用注射方式。给眼睛“打针”，总让人心生恐惧。科研人员想到了新方法——戴隐形眼镜。这种眼镜经过了特殊设计，用基质封装纳米针，基质在眼睛内溶解后，纳米针降解，药物就能作用于眼睛。听起来这比传统的注射方式要好接受得多。科研人员已经在兔子眼睛上进行了实验，效果不错。不过真要治病，这种隐形眼镜还需要进一步测试。

(责编：赵竹青、陈键)