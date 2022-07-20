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习近平总书记指出：“世界科技强国竞争，比拼的是国家战略科技力量。”强化国家战略科技力量、全面提升国家创新体系效能，是实现高水平科技自立自强的关键所在。

加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量。国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成部分。要抓紧布局国家实验室，重组国家重点实验室体系。聚焦科技创新资源供给质量效率提高和自主创新能力提升，形成覆盖全面、领域清晰、布局合理、有效支撑国家战略目标与战略需求的全国重点实验室体系。发挥好高校和科研院所作用，加强高水平研究型大学基础研究和交叉学科研究能力建设，强化同国家战略目标、战略任务的对接，积极探索面向重大科学问题的学科交叉协同攻关科研模式。强化企业创新主体地位，加大企业创新激励力度。推动科技领军企业超前布局前沿技术和颠覆性技术，统筹行业上下游创新资源，积极探索牵头组建创新联合体、开展联合攻关的协同创新组织模式。

培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。战略科学家是科学帅才，是国家战略人才力量中的“关键少数”，在科技创新活动中起着谋战略、指方向的重要作用。要着眼于新时代国际国内科技发展大势，基于科技强国建设的战略需求，把握科技人才特别是战略科技人才的成长规律，明确战略科技人才培养目标，造就一支有战略思想和科学情怀、适应科技创新趋势、具备较强原始创新能力的战略科技人才队伍。优化领军人才发现机制和项目团队遴选机制，对领军人才实行人才梯队配套、科研条件配套、管理机制配套的特殊政策。造就规模宏大的青年科技人才队伍，把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，支持青年人才挑大梁、当主角。更加重视人才自主培养，努力造就一批具有世界影响力的顶尖科技人才，稳定支持一批创新团队，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

优化国家战略科技力量空间布局，打造全球创新高地。习近平总书记指出，要“尊重科技创新的区域集聚规律，因地制宜探索差异化的创新发展路径，加快打造具有全球影响力的科技创新中心，建设若干具有强大带动力的创新型城市和区域创新中心”。发挥各地在创新发展中的积极性和主动性是壮大国家科技创新力量的基础，同时，国家战略科技力量的空间布局也会对区域创新发展态势产生重要影响。要围绕国家重大区域发展战略，结合区域资源禀赋特色，以多层次、体系化的布局促进国家战略科技力量、区域科技力量、产业科技力量有机配套与协同联动，实现国家战略科技力量建设与区域发展紧密互动和深度融合。北京、上海、粤港澳大湾区科技基础雄厚、创新资源丰富、创新主体活跃，要用好先发优势，完善各类国家战略科技力量布局，进一步集聚全球高端创新和产业资源，加快国际科技创新中心建设。

推进重大科技基础设施布局建设。重大科技基础设施是面向科技前沿、解决经济社会发展问题和服务国家重大科技需求的物质基础。要围绕国家战略科技力量整体布局，完善和提升国家重大科技基础设施。以重大科技基础设施为依托和载体，在前沿科学和产业共性技术领域开展关键科技问题研究，努力产出具有国际竞争力的原创科学发现与重大科研成果；集聚全球顶尖科技人才，吸引世界一流科学家落户和入驻，为国家战略科技力量建设奠定人才基础；汇聚所在区域技术、资金、人才、机构等创新要素，助推区域创新体系完善与创新效能提升。此外，还要加强部门、地方、机构等的统筹协调，促进科技资源开放共享，推动重大项目、专项资金、人才计划协同配置和一体化运作。

（作者分别为北京市科学技术研究院研究员、副研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)