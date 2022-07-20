原标题：享惠出口货值近千亿元

本报北京7月19日电 （记者杜海涛）海关总署19日发布数据显示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）自今年1月1日生效以来，截至6月，我国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元，可享受进口国关税减让7.1亿元；RCEP项下享惠进口货值238.6亿元，减让关税5.2亿元。

为推动RCEP实施，海关总署出台“经核准出口商”制度；优化出口原产地证书网上申领、智能审核、自助打印等功能；充分利用RCEP原产地联络机制，协调24批次46.9亿元的出口货物顺利享惠；协调促成7个成员国接受我出口企业自助打印原产地证书，出口企业超过85%的RCEP原产地证书享受此便利；对于进口企业因外方原因尚未取得原产地证明的货物实行担保放行，企业事后补交证明享惠进口73亿元。

与此同时，海关还持续深化与RCEP成员国在海关检验检疫领域的交流与合作，务实推进RCEP成员国优质农产品对华出口，与缅甸、柬埔寨签署农产品输华议定书；对RCEP成员国新出台技术性贸易措施开展动态监测和分析梳理，交涉应对19项不合理措施；对RCEP涉海关章节规则进行解读，发布案文规则解读及出口玩具、水产品、建筑卫生陶瓷措施指南等，主动引导企业用足用好RCEP各项规则和制度红利，为协定实施营造了良好的外部氛围。

据了解，为引导企业充分利用政策红利，海关将指导符合相关要求的企业积极申请经核准出口商资格；继续推广原产地证书自助打印；通过RCEP原产地实施联络点解决影响我国企业享惠及时性的各类问题；继续加强企业培训和政策辅导，帮助更多企业掌握RCEP关税减让安排和原产地规则。

(责编：赵竹青、陈键)