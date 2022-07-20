原标题：逐梦太空绽放青春光彩（暖闻热评）

【人物】大国重器“最强大脑”设计师陈际玮

【故事】陈际玮，现任中国航天科工集团航天三江17所总师助理、高级工程师。工作10年来，陈际玮锚定航天飞行器控制系统研制开展科研，先后参与多项国家重点项目研制，圆满完成数十次重大试验任务。陈际玮和他所在团队极大提升了航天飞行器控制系统性能，有力保证了国家航天防务装备的高水平交付。今年，陈际玮被授予“中国青年五四奖章”。

【点评】

航天飞行器控制系统，负责控制航天飞行器的飞行轨迹，被称为飞行器的“最强大脑”。为了提升“最强大脑”的感知和识别能力，让飞行器更快、更稳、更准地工作，陈际玮不知疲倦地投入工作中，抢进度、赶时间。星空浩瀚无比，探索永无止境。陈际玮在工作中以苦为乐，无怨无悔，为实现拥抱星辰大海的梦想奉献自己的青春、智慧和热血，成为无数中国航天人奋斗追梦、艰辛探索的缩影。

航天飞行器控制系统研制绝非易事，每一步攻关都可能花费数年之久，每一次成功都需要经历无数的尝试。陈际玮以严谨细致的作风持续攻坚克难，用孜孜以求的精神保证万无一失。为了消除上百次试验中一次试验结果1毫秒的偏差，陈际玮曾带领团队整整论证了3天；为了找到一次飞行器飞行失败的故障根源，他曾和团队驻扎在试验场，连续工作7天7夜。“航天科研的及格线必须是100分，不要想着有什么99分，不然就是任务失利，甚至人命关天。”不放过一个细节，不忽略一个隐患，陈际玮和同事们不舍昼夜地耕耘、不计辛劳地付出，成就了科研上一次次突破。

心中有梦、眼里有光，奋斗便有了动力和方向。高中二年级时，看到中国首位航天员杨利伟搭乘神舟五号载人飞船顺利进入太空，陈际玮自豪于祖国的发展成就，下定决心要参与到航天事业之中。航天报国，青春无悔。在这条神圣、光荣同时也充满坎坷与艰辛的道路上，陈际玮的同行者并不少。从平均年龄约35岁的长征五号团队，到因“北京明白”而走红网络的90后北京调度组，再到平均年龄只有28岁的远望号火箭运输船队，这些无私奉献、默默建功的航天青年，传承老一辈航天人留下的宝贵精神财富，在“国家需要就是我们的奋斗目标”的坚定信念中砥砺奋进，在“要做就做最好”的志气和追求中精益求精，不畏艰难险阻，在逐梦太空的征途上绽放青春光彩。

“神舟”问天、“嫦娥”奔月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“天和”遨游星空……陈际玮工作成长的10年，也是我国航天事业飞速发展的10年。我们感动于火箭腾空而起的荣耀瞬间，也不应忘记一次次飞天逐梦背后默默奉献的航天人。正是因为有他们，我国航天事业才能不断刷新纪录，一次次将梦想变为现实。在建设航天强国的道路上，广大航天工作者坚守初心、接续奋斗，中国人探索太空的脚步一定能迈得更稳更远，中国航天一定能迎来新的更大辉煌。

(责编：赵竹青、陈键)