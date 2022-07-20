本报记者 颜 欢

原标题：“全球高度活跃的创新创业沃土”

中国国家统计局数据显示，今年上半年，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长9.6%，高技术产业投资增长20.2%，均保持较快速度。“面对复杂严峻的国际形势和疫情多发散发的不利影响，中国坚持实施创新驱动发展战略，经济内生增长动力增强，前行步伐稳健，潜力巨大。”委内瑞拉中国问题研究中心主任艾马拉·格德尔近日接受本报记者专访时说。

格德尔表示，从近日公布的数据来看，中国抗疫取得显著成效，促增长政策效果显现。“市场普遍认为，现阶段中国经济潜在增长率大概在5%至6%之间，并且经济平稳增长的有利条件很多。”格德尔举例说，在全球通胀上升的背景下，中国物价形势总体稳定，宏观经济治理取得了不错成绩。

“中国经济体量大，能克服下行压力，和深入实施创新驱动发展战略分不开。”格德尔注意到，世界知识产权组织去年发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第三十五位上升至2021年第十二位，连续9年稳步提升，是前30名中唯一的中等收入经济体。这一成绩不仅超过不少发达经济体，而且在多个细分指标上位居世界前列。与此同时，数据显示，中国5年来累计授权发明专利253.1万件，专利合作条约国际专利申请量连续3年位居世界首位。“这表明，中国正在向知识产权大国转变，具有谋划经济长远发展的宏大战略视野。将科技创新作为经济高质量发展的支撑，将促进高技术产业领域投资增加，推动企业数字化、信息化、智能化转型升级，让中国成为全球高度活跃的创新创业沃土。”格德尔表示。

格德尔以数字经济为例说，近10年来，数字经济在中国国内生产总值（GDP）中的占比不断提高，数字经济年均增速显著高于同期GDP平均增速，已由经济的组成部分转变为经济发展的引领力量。2021年，中国数字经济规模达45.5万亿元人民币，占GDP比重达39.8%。数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。“中国在数字技术等领域的发展让人振奋。得益于此，中国不仅稳住了自身的宏观经济大盘，还为世界经济和发展作出了重大贡献。”

格德尔认为，电子商务是中国在减贫扶贫过程中开发出的一条可供借鉴的新路径。目前，不少拉美国家的特色商品和高附加值产品正通过电商等更便捷的平台进入中国市场，并获得中国消费者的认可和喜爱。“跨境电子商务和数字经济在创造就业以及消除贫困方面发挥着积极作用。这是面向未来的发展模式和发展机遇，为其他国家经济社会发展带来有益借鉴。”格德尔说。

“在中国，我充分感受到科技创新带来的无穷活力。”格德尔期待未来拉中携手加强科技创新，推动双边各领域合作的发展。

(责编：赵竹青、陈键)