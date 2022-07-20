为保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，规范保险销售行为，银保监会日前就保险销售行为管理办法向社会公开征求意见。

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《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》明确，保险公司、保险中介机构应当按照合法、正当、必要的原则收集处理投保人、被保险人、受益人以及保险业务活动相关当事人的个人信息，并妥善保管，防止信息泄露。

征求意见稿对保险销售资质条件、业务范围、保险产品信息披露、保险营销宣传行为以及保险销售的技术准备、人员准备、渠道准备等作出规定，明确要求销售人身保险新型产品的保险公司和保险中介机构，应当按照有关规定对投保人进行风险承受能力测评，并向投保人如实告知保单利益的不确定性，准确、全面提示相关风险，根据测评结果销售相适应的保险产品。

征求意见稿要求，保险公司、保险中介机构及其保险销售人员不得使用强制搭售、信息系统或者网页默认勾选等方式与投保人订立保险合同，不得代替保险业务活动相关当事人在订立保险合同的有关文书材料中签名。

征求意见稿还要求，保险公司应当建立资金管理机制，严格按照相关规定进行资金收付管理，保险中介机构应当开立独立的客户资金专用账户和佣金收取账户。（记者谭谟晓）

(责编：宋心蕊、岳弘彬)