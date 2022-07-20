人民网北京7月20日电 （记者王仁宏）“截至6月底，返乡农民工就地就近就业达到90.7%，这是一个不错的成绩。”在今日国新办举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德对农民工就地就近就业情况进行介绍。

农民外出务工就业是农民增收的重要途径。曾衍德表示，今年以来，受新冠肺炎疫情散发、国内经济下行等多重因素影响，城市部分行业特别是接触性服务业用工需求下降，部分农民工返乡就业。针对这一情况，农业农村部门大力发展乡村产业，落实就业帮扶政策，促进返乡农民工就地就近就业。下一步，农业农村部将重点从四个方面来促进返乡农民工就业：

第一，发展富民产业稳岗。发展农产品加工流通业，通过促进农产品初加工、精深加工业提档升级。发展农产品仓储保鲜冷链物流，打造从“农田到餐桌”的农业全产业链，把就业机会尽可能留在农村、留给农民。同时，发展新产业新业态。立足乡村资源，拓展农业多种功能，发掘乡村多元价值，促进乡村休闲旅游和直播带货、农村电商等新业态，创造更多的就业机会。

第二，支持农村创业增岗。要深入实施农村创业创新带头人培育行动，落实创业扶持政策，建设一批返乡入乡创业园、农村创业孵化实训基地，推进创业服务“一站式”办理，以创业带动就业。“大体上是一个返乡农民工创业能带动6-7个稳定就业，带动15-20个灵活就业。”曾衍德说。

第三，加快项目建设拓岗。农业农村部将在组织实施高标准农田建设、重大水利设施建设、农村人居环境整治、农业面源污染治理等项目，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，吸纳更多返乡农民工参与建设，让他们在家门口就业增收。

第四，壮大县域经济扩岗。据悉，县域是农民就地就近就业的蓄水池，目前有55%左右的农民工在县域内就业。要在县域大力发展家政服务、物流配送、养老托育等，引导具备条件的中心镇发展小微企业集聚区，培育形成带动力强、就业容量大的产业，为返乡农民工创造更多的就业机会。

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