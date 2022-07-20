我叫张惠，是内蒙古自治区河套学院就业指导处处长。在我看来，创业是一项自主性极强的事情，指导学生创业的关键在于激发并保护同学们的积极性与创造性。

在就业指导工作中，我始终把服务作为工作的主线。几年前，河套学院建立了大学生科技创业孵化园，为创业团队提供场地设施、创业指导、信息沟通等服务，“禾大牧场鲜奶吧”就是其中一个创业项目。

巴彦淖尔市的农牧业发展独具特色，有许多独特的畜牧业产品。在最初得知这一以特色奶制品为主要产品的创业项目时，我就非常感兴趣。我和同学们找来了同类创业项目的案例资料，结合当地特点，共同学习讨论，共同制订了创业计划。

这是我职业生涯中接触较早的创业项目，比较缺乏经验，一开始的时候步履维艰。生产出来的产品缺乏市场适应性，消费者认可度也比较低。于是，我和同学们一边调整产品内容，一边积极开拓市场，为了保持同学们的积极性，我的业余时间也都陪在创业团队身边，为他们加油打气。

那段时间，我每次下班回到家，都会和家人朋友推荐这个项目的产品，并带动学校的教师职工一起支持项目。我经常对学生们说：“你们大胆去尝试，我给你们做推销员。不要怕犯错，出了问题我们一起解决。”

申请资金、组织走访、对接沟通、后勤保障……那段时间既是我参加工作以来最忙碌的时候，也是最有成就感的时候。终于，在我们的共同努力下，包括“禾大牧场鲜奶吧”在内的一系列创业项目都有了起色，河套学院大学生科技创业孵化园也被自治区科技厅认定为内蒙古自治区众创空间试点单位。这次创业经历既是对同学们的一次锻炼，也是我的一次成长。让我认识到，在创业这个领域，老师不能光做“指挥员”“引导员”，还要做好“服务员”。

16年的就业指导工作过程中，我几乎参与了河套学院每个创业毕业生的帮扶工作，最近，我正在进行大学生创新创业训练计划立项和结题验收工作。如今学生创业的项目更加多样，这也给我们的工作带来了更多挑战，作为指导老师，我也要坚持学习，多和同学们探讨，才能更好地为他们服务。

（本报记者翟钦奇采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 13 版）

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