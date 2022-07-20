“我们期待你的加入！”在日前举办的专场招聘会上，林彦超当场就收到了offer，签订了就业意向书。

林彦超是今年毕业的硕士研究生，来自厦大化学化工学院。他身边的同学，除了要继续深造的外，基本都达成了就业意向。

今年，厦门大学坚持多措并举、多管齐下，抢抓毕业生求职黄金期、冲刺期，用心用情，全力解好就业这道“综合题”，交出一份高质量的“就业答卷”。

开源拓渠

“希望你们在各行各业践行‘强国有我’的誓言，尽展厦大学子风采。”在6月22日举行的欢送2022年赴西部、基层、国家重要行业就业毕业生的出征仪式上，厦门大学党委书记张荣如此勉励出征的学子。这是厦大举办赴重点行业就业出征仪式的第五个年头。

建发集团、福龙马集团股份有限公司、格力电器股份有限公司……今年4月以来，张荣、校长张宗益等校领导走访的企业“朋友圈”不断扩大。面对严峻的就业形势，学校以坐不住、等不起、慢不得的责任感和紧迫感，面向重要行业、重点企业开展“访企拓岗”专项行动。除了校领导外，机关部门和学院也参与其中，形成了“书记校长带头走、机关部门一起走、基层学院全员走”的三级联动模式。截至目前，全校各单位共计走访了65家企业，三级相“乘”，既实现了就业学生“量”的突破，也实现了就业岗位“质”的提升。

此外，今年以来，厦门大学先后邀请中国航发、中国中车、国家电网等200余家重点单位进校揽才，推动定向选调生基层项目覆盖26个省市，联系20余家人才机构、人事主管部门进校招聘，校企协同努力，推动实现更充分、更高质量的就业。

精准对接

这些年，厦门大学主动搭建校园招聘“主桥梁”，实现对内对外双向畅通，精准对接用人单位、学院与学生。

对内，学校就业创业指导中心与31个学院建立“点对点”联系制度，坚持“纵使不见面，服务不断线”原则，为学生和学院提供精准指导服务。学校创建基层选调生、企业精英、国际组织等6个类别毕业生“求职群”，指定中心专职工作人员进群了解毕业生求职目标，开展求职指导。同时，利用辅导员入驻“一站式”学生社区、走进学生宿舍的机会，“上门”为毕业生讲形势、改简历、推岗位，及时为毕业生答疑解惑。

此外，在充分了解学生求职意愿的基础上，学校搭建就业服务“信息桥”，组建专门工作团队收集整理就业信息，通过就业指导部门网站、微信公众号广泛推送岗位信息的同时，根据毕业生求职目标分类筛选，将招聘信息分类型、分地区、分行业精准发布。

对外，学校积极联系用人单位和各地人社部门，了解学生求职动向，主动对接第三方平台，整合供需信息，搭建沟通平台，推出“云上暖春”系列校园招聘活动。截至目前，厦门大学已为2022届毕业生举办用人单位线上线下宣讲会655场，就业暨实习春季招聘会、金融专场空中双选会等综合性、学科类、地区性、行业性双选会54场，参会单位5180家。快速、精准的联动对接，为学生提供有速度、有温度的个性化服务。学校用减法，努力将学生就业困难逐一删除。

全程帮扶

“培训前，我对就业前景挺担忧的，但现在我对自己很有信心”。这个就业季，厦门大学建筑与土木工程学院2022届本科毕业生李明华收到了来自不同行业的十几个offer，可以说是名副其实的就业达人。据他说，就在去年秋招前，他还是个求职小白。

李明华口中的“培训”指的是“宏志助航计划”。作为“宏志助航计划”全国毕业生就业能力培训基地，厦门大学已连续两年开展“宏志助航计划”在厦高校毕业生培训工作，对毕业生开展从求职准备到签约就业的全方位、全过程指导帮扶。学校采用“集中培训”与“送培上门”相结合的方式，让培训对象惠及厦门大学、集美大学、厦门工学院和嘉庚学院在内的在厦高校毕业生群体近500人。

在厦大，实现成功就业的毕业生还有很多。同样，学校给予的就业帮扶贯穿求职全过程，也远不止“宏志助航计划”这一项。

从求职小白到就业达人，靠的是学校的全程帮扶、全员参与，不断为学生赋能。

学校不断建设就业创业课程及校本教材，持续完善就业育人课程支持体系，目前已打造3门省高校就业创业金课。同时，学校还举办了公职就业公益课，考研、选调面试辅导，简历制作，面试技巧等120余场系列就业技能培训活动。针对不同群体，开设专项训练营，帮助学生做好职业规划、提升求职能力。持续提供职业发展咨询与就业心理“一对一”咨询服务……

厦门大学通过“点对点”和“全链条”的职业生涯辅导，构建立体化职业辅导体系，综合运用就业指导课程、求职能力训练、实习实践等方式，帮助学生不断提高就业能力。此外，学校还开放创客空间、学习共享空间等公共场所，专设毕业生面试直播间、笔试考场等。目前，学校正在筹划建设就业赋能站，创新性地开展学生社区“一站式”就业服务。

“就业工作是学校人才培养的最后一公里，学校要以更高标准、更严要求、更大决心、更强力度抓好就业工作。”在张荣心中，做好学生就业工作，责任重大。

（记者 马跃华 通讯员 曹熠婕）

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