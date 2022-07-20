本报记者 翟钦奇

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近年来，新领域、新业态为年轻人干事创业提供了广阔舞台。在择业就业时，一些大学生主动转变观念，走上创业道路。为支持大学生创新创业，各方也提供了诸多支持：政府放宽注册条件、发放创业补贴；学校开设指导课程、提供专业指导……帮助大学生闯出一片新天地。

清晨的内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区，城市刚刚苏醒，环卫工人清扫街道的沙沙声和汽车驶过的声音打破了宁静。迎着第一缕晨曦，26岁的杜星宇骑着共享电单车前往自己创建的内蒙古星蕴信息科技服务有限公司。

在杜星宇的办公桌上，电脑屏幕周围贴满了便利贴，上面是前一天晚上写好的今日待办事项。键盘旁边摆放着早餐，一份当地常见的特产红腌菜尤为醒目。

“红腌菜伴随了我的创业全程。每当遇到困难，看到这些小菜，我就会回想起刚刚走上创业道路的时光，激励着我不放弃梦想。”杜星宇笑着说。

农村实习 想法萌生

“我想用自己的努力，帮当地农户把好产品打出好招牌”

几年前的夏天，河套学院学生杜星宇来到巴彦淖尔市五原县电子商务园区参加暑期实习。“当时我们从事的是电子商务进农村的帮扶工作，在这个过程中结识了张姨。”杜星宇说。

他口中的“张姨”是当地做红腌菜的高手，不仅技艺高超，还通过各类电商平台，将红腌菜卖出国门。

黄河岸边的巴彦淖尔市是内蒙古重要的农业产区，拥有一大批优质特色农产品。在实习过程中，杜星宇和伙伴们深入乡村，了解各类农产品的生产与销售情况。“我们一行人中有高校学生，有基层干部，也有对电商感兴趣的农民。白天大家一起工作调研，晚上就畅谈自己对电商进农村的想法。”

在那段时间，20岁的杜星宇也第一次尝到了工作受阻的滋味。一开始，许多农户不愿接受电商销售，杜星宇挨家挨户耐心讲解，但收效甚微。一名同行的基层干部告诉他，“你的讲解包含太多专业名词，人家听不懂就会产生畏难情绪。”

杜星宇想了一夜，第二天，他带着铺盖来到农户家，一住就是一个星期。白天和农户一起到田地里耕作，晚上就和农民聊天，了解他们的需求，实习结束时，已经有不少农户在心里渐渐接受了这种新的销售方式。

临走时，张姨给杜星宇带了满满一书包红腌菜。望着这包红腌菜，一个模糊的创业想法在杜星宇心中逐渐成形，“我想用自己的努力，帮当地农户把好产品打出好招牌。”

回到学校后，杜星宇开始酝酿自己的第一个创业项目。他参加了学校举办的就业指导课。在课上，杜星宇结识了当时还是河套学院就业指导老师的张惠。下课后，杜星宇找到张惠，将自己对创业的想法与困惑全都说了出来。

张惠拿出一根手机充电线，“这是你的创业项目”，然后指向充电线的插头，“这是你创业的起点，就是电子商务”，又指向充电线的另一头，“这是你创业的落点，就是农村农户。”张惠把一头插进插座中，另一头插进手机里，“这两端你都要找准位置，创业的方向才能明确。”

杜星宇望着这根充电线发起了呆，张惠看着杜星宇，笑着说，“要多学习，了解技术和产业发展情况，也要多实践，多试错。学校会为你提供便利条件的。”

多学多试 创业启动

“创业不仅要有梦想，更要有求真务实的心态”

大学的每个假期，杜星宇几乎都在各地奔波。

为了更深入地理解电子商务，他到杭州的电子商务龙头企业学习行业发展的前沿动态，到北京的高校学习电商技术的发展脉络，到成都的创业园区学习电商与农业结合的先进经验。另外，他还深入内蒙古各地的农村牧区，了解农牧民对于电商的理解与尝试，寻找最合适的切入点。

在这个过程中，张惠也帮着杜星宇开介绍信，联系院校和企业。每当假期结束，返回学校，杜星宇的第一件事就是来到张惠的办公室，和他分享自己的收获。通过一次次的学习与探索，他创业的主攻方向逐渐清晰。

“在巴彦淖尔，许多农户已经了解并接受了电商的概念，但他们对于电商软件能实现什么功能、如何利用电商增收等方面还不太了解。”杜星宇说，想设计出符合本地农户和企业需求的软件，并持续提供后续更新与维护服务，让他们能用、会用、想用，让技术助力增收致富。

毕业在即，杜星宇的项目框架逐渐成熟，也完成了基本程序的编写，但他和伙伴们却遇到了一个新难题——场地。

“当时的启动资金只够采购一些基础的办公用品，实在无法承担房租的费用。当时我们想，实在不行就把公司开到家里面。”杜星宇说。

就在这时，张惠送来了好消息——2017年，巴彦淖尔市在临河区富源商厦成立创业创新示范基地，河套学院承担所有场地费用，为入驻基地的运营团队提供硬件支持和创新创业技术扶持。2018年，杜星宇和几名同学在富源商厦805室成立了内蒙古星蕴信息科技服务有限公司。

满怀希望地踏上创业之路，而这条路却远比杜星宇他们想象中艰难。“那时的几名同学都是理工科专业，欠缺市场营销方面的知识。硬着头皮联系客户，吃闭门羹是常有的事情。”

曾有过一段时间，杜星宇每天的伙食费仅有5元，他会在学校门口的一家快餐店买一份炒面，再配上一份熟悉的红腌菜，“第一天吃一半，用水泡上，第二天就又变成满满一碗了。”杜星宇想起当年的辛苦，脸上却浮现出微笑，“当时觉得自己就像红腌菜一样，泡在酸涩的水里，但总有一天会完成蜕变。”

那段时间，杜星宇和同学们往返于农户、政府部门、学校和公司之间，在一次次碰壁中调整着创业项目的前进方向。“创业不仅要有梦想，更要有求真务实的心态。没有一成不变的成功者，及时调整是我们最大的优势。”

政策帮扶 苦练内功

“我们的创业就是这样，慢慢成长，香味就会出现的”

在公司刚成立的两年多时间里，资金问题一直困扰着杜星宇。

张惠一边为杜星宇争取河套学院的专项资金支持，一边为他介绍巴彦淖尔市政府出台的各类政策。近年来，巴彦淖尔扩大创业小额贷款扶持领域和贴息范围，放宽注册登记条件、注册资本登记条件和登记场所限制，为符合条件的高校毕业生发放创业补贴，对符合条件的小微企业提供最高300万元的贷款。“政府要为创业者提供助力、排除阻力，让他们像骏马一样自由驰骋。”巴彦淖尔市政府负责同志说。

借风破浪，更要苦练内功。为了长久发展，在聚焦农村电商平台技术服务的同时，杜星宇将业务从软件延伸到硬件的供应与安装服务，先后为国家能源集团、巴彦淖尔市某医院开发软件系统，为巴彦淖尔市人大提供会议技术服务，并承担巴彦淖尔市全市公务员继续教育网报名系统等项目。在业务发展逐步稳定的同时，他的创业团队也吸引了更多高校毕业生的加入。

创业以来，杜星宇习惯晚上编写软件。而不管工作到多晚，他总是会在睡前看看新闻。“国家的各项政策措施，为我们创业指明了方向。”

杜星宇还有一个习惯——坚持做公益。公司成立以来，先后为五原县实施了直播带货、农技推广、无人机驾驶等创业就业培训。2021年，创业团队成立了巴彦淖尔市心蕴社会工作服务中心。如今，这个社会工作服务中心的残疾人创业就业车间助残项目正如火如荼地开展，已经帮助10多名残障人士实现就业。“我们一直清楚，公司的发展得益于政府、学校与社会各界的支持。只有保持高度的社会责任感，我们才能走得更远。”杜星宇说。

近两年，公司开始有了稳定的客户，杜星宇开始想着如何突破现状，让公司继续发展壮大。一次吃饭的时候，一名公司同事说，“我们现在的项目里，农村电商并不赚钱，咱们还做不做了？”杜星宇拿桌上摆着的熟悉的红腌菜做比方：“这东西的原材料是蔓菁，原味略有苦涩，但腌制一冬后却有着独特的醇香——当然接着做！”

如今，杜星宇他们依然坚持深入农户，帮助农户和本地企业进行线上平台设计宣传和议价售卖。杜星宇对同事说，“我们的创业就是这样，慢慢成长，香味就会出现的。”

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 13 版）

(责编：曹淼、李源)