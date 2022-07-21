原标题：每天拍瓜上万个，验瓜师执着“抓品控”打响夏邑品牌

7月初的河南商丘夏邑县北岭镇，热浪袭人，在阳光下稍站一会，就已汗流浃背。验瓜师孙红凯却顾不上躲避阳光，他左手托起一个瓜，右手一拍、再摸一摸西瓜表皮，转身抛给一旁的装车师傅：“合格！”

自5月份以来，经过孙红凯检验的夏邑西瓜，已有百余万斤。这些西瓜通过电商平台拼多多，从夏邑直接发往江浙沪及全国各地的消费者手中。作为全国地理标志产品，今年夏天，夏邑西瓜还被纳入拼多多“寻鲜中国好农货”专区，直连平台8.82亿消费者，让更多人感受到夏邑西瓜的良好口感与品质。

瓜农乐了：家门口卖西瓜，品质好就不愁卖

地处豫东的夏邑，位于南北气候过渡带，属暖温带半湿润季风气候区，年平均气温14.1℃。这里全年光照充足，冷暖适中，四季分明，种植的西瓜汁多味甘，肉质细嫩。正因此，夏邑被称为中国西瓜之乡，也是河南第一个“西瓜之乡”。

在夏邑县北岭镇，每年5月初开始迎来西瓜产销旺季，沿着北岭镇的主干道一路向东，每间隔约10米就有一个西瓜交易点。

为了保证西瓜的鲜度、成熟度，北岭镇刘暗楼村的瓜农冯党一早就下到瓜地，摘满了一车西瓜，赶到西瓜交易点排队。

“现在已经是第二茬瓜了。”冯党说，相比以往，电商发展起来后，如今卖瓜更方便了，只要自家的瓜质量好，电商商家照单全收，每斤的收购价格还高出零售价1毛到1毛5。按照冯党的估算，自家的30亩瓜地，能带来十多万元的年收入。

西瓜跑得更远了：产地直发全国，48小时上餐桌

略高的收购价格，源自瓜商对西瓜品质的严苛要求。

邹高磊就是收购瓜农冯党西瓜的一个商家。他在拼多多开了一家“卓一水果生鲜专营店”，凭借着过硬的西瓜品质赢得消费者频频回购，很快成为拼多多西瓜类目的头部商家。

“为了让消费者满意，我们专门聘请了验瓜师，从源头把关西瓜质量。”邹高磊认为，“品控”是自己的店铺能很快在拼多多一众商家中脱颖而出的秘诀。

邹高磊说，在高峰时段，西瓜交易点一天能收购20多万斤西瓜，经过验瓜师检验合格后，当天就会通过物流发往全国各地，不到48小时就能到消费者的餐桌上。

“我们卖出的一箱西瓜（一箱2个）重量保证在16斤至18斤，单个西瓜的重量不能低于5斤。”初次尝试将西瓜从原产地通过电商直销，邹高磊和他的合伙人已然尝到了甜头，从5月至今，他的店铺已经有了400多万斤的成交量，包括上海、浙江、江苏在内的全国多地消费者，都品尝到了夏邑西瓜的味道。

验瓜师火了：抓品控，让消费者吃上放心瓜

在北岭镇的各个西瓜交易点，都配备了1-2名验瓜师。无一例外的是，这些验瓜师都有着丰富的种瓜经验。

“早上6点就起来验瓜了。”孙红凯的家里有50亩瓜地，从2017年开始，他受聘成为验瓜师，负责把控西瓜品质。

一看、二拍、三手感……站在瓜车前的孙红凯，检验一个西瓜的时间不到3秒，最快时一秒就能分辨优劣，只要是成熟度不够、重量偏小的西瓜，他都会退给瓜农。

“一个成熟的西瓜与地面接触的地方颜色偏黄，这个黄色的程度越高，就意味着西瓜成长的时间越长。其次看西瓜的成色，西瓜表皮纹路清晰，果型饱满，没有凸起的楞；最后拍西瓜，如果是发出啪啪响，就是生瓜。如果手下有震动的声音，就是熟瓜。最后就是看西瓜的肚脐眼，越小甜度越好。”孙红凯说。

考虑到物流运输，孙红凯对西瓜的成熟度要求极高，每个西瓜必须保证在七成半熟到八成熟的状态，“到消费者手里的时候，西瓜的口感是最好吃的，不能砸咱夏邑的牌子。”

孙红凯说，从早到晚的10多个小时里，经他之手验过的瓜少则6、7万斤，多则10多万斤，一个季度能有十来万元的收入。

邹高磊也乐于看到验瓜师对西瓜品质的高要求：“正是因为品质有保证，我们的西瓜才进了‘寻鲜中国好农货’专区，进一步拓宽了销路，让更多人知道了夏邑西瓜。”

据了解，为提升农产品附加值与溢价能力、推动产业良性发展，中国最大农产品上行平台拼多多发起了“寻鲜中国多多好农货”项目，以节令为轴，在全国寻找最新鲜的当季食材，以“尝鲜直播”等方式，通过“农地云拼”实现“产消直连”，精准满足8.82亿消费者的消费分层需求，提升农产品品牌价值与效益。

北岭镇人大主席焦玉昌说，通过搭建完善的电商供应链体系，依托线上渠道来卖夏邑西瓜，不仅解决了卖瓜难的问题，还带动了上下游2万余人的就业，也让有品质保证的夏邑西瓜走上了更多消费者的餐桌。

(责编：董童、李源)