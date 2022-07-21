原标题：2022青岛品牌日：海信B2B产业黑科技集体亮相

为什么一下雨就容易堵车？未来城市长啥样？为什么说最冷的冰箱比南极还冷？警察叔叔胸前佩戴的小机器有什么作用？为什么B超可以隔着肚皮看到小宝宝，芯片真的是沙子做的吗……

7月20日上午，“海信的B面”科技展正式揭开帷幕。据悉，与其他展览不同，此次“海信的B面”科技展以“十万个为什么”的提问形式，把人们日常生活中不容易接触到的B2B产品与它们可以解决的各种现实问题结合起来，通过生动地问与答，来激发并满足小朋友们的好奇心，感受到科技无处不在的魅力。

据悉，本次展览除了包含服务于城市和居民的产品，也设置很多有趣的产品展项。比如可乐冰沙机，仅用8秒就可以把可乐变成冰沙；海信智慧黑板，让老师可以在屏幕上就完成粉笔板书的书写；两台120L9F海信激光电视拼接成超过200吋屏幕。对此，海信集团品牌管理部副总经理庞静表示，在“青岛品牌日”期间，海信用这样一场B2B产业科技展的方式，既展现出海信这些年在科技创新和产业拓展上的进取，也体现出以海信为代表的青岛品牌持续不断的创新与蝶变。

近年来，海信通过持续把产品向高端转型，产业链向高技术延伸，产业架构向高科技转移，在智能交通、精准医疗和光通信等B2B产业上也占据了领先位置，实现了由“家电公司”向“高科技公司”的转身。此次“海信的B面”科技特展聚焦光模块、芯片、智慧城市、智能交通、医疗、商用显示、商用多联机、商用激光显示、商用冷链和移动安防等10大领域，对这些B2B产业版块的典型创新产品成果进行集中展示，这也是海信B2B产业代表产品首次集体亮相。

(责编：曹淼、李源)