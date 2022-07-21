原标题：夏粮小麦增产 秋粮丰收在望

“总的看，今年上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供了坚实支撑。夏粮小麦增产丰收成为上半年‘三农’乃至经济社会发展的突出亮点。”7月20日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示。

今年上半年，我国夏粮生产经受了去年罕见秋汛、新冠肺炎疫情散发、农资价格上涨等多重考验，在去年高基数上再夺丰收。“夏粮产量2948亿斤、增加28.7亿斤，其中，小麦产量2715亿斤、增加25.7亿斤，优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点。”曾衍德说。

全年粮食生产的大头在秋粮，秋粮占75%，能否实现全年粮食丰收、端牢“中国饭碗”，关键还得看秋粮。“从我们掌握的情况看，今年秋粮丰收有一定基础，主要是来源于两点判断：种植面积增加、长势总体正常。”农业农村部种植业管理司负责人刘莉华分析。

农业农村部初步预计，今年秋粮面积有望超过13亿亩，比上年有所增加。“秋粮的大头在东北，东北粮食占了秋粮的1/3以上，今年东北大部分地区雨水好、墒情足，除了局部地区强降雨造成农田内涝、部分玉米受灾，大部分地区的作物长势都好于常年。而南方水稻长势也总体正常，黄淮海、西北地区的玉米大豆长势也不错。”刘莉华说。

眼下，夺取秋粮丰收要过多个关口，任务十分艰巨。7、8、9这3个月是秋粮生长发育和产量形成的关键时期，也是旱涝、台风等灾害多发重发的时期，还是病虫危害严重的时期。一环不能松、一招不能落。农业农村部正在紧锣密鼓地指导各地抓好秋粮田间管理，狠抓农业防灾减灾，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

“下一步，我们重点是抓好3件事：一是抓好面积的落实。关键是要确保晚稻和晚秋作物应种尽种，种在适播期，特别是指导‘两季不足 一季有余’的地区努力发展再生稻，能增一亩是一亩，能增一季是一季。二是抓好秋粮田间管理。分作物、分区域制定完善秋粮田间管理技术意见，继续组织农业农村部包省包片工作组和科技小分队深入生产一线，指导农民搞好秋粮的肥水管理，落实关键措施，确保安全成熟、促进单产提高。三是抓好防灾减灾。重点是要做好洪涝、夏伏旱、高温热害、台风、早霜、寒露风等灾害的防范，实现‘龙口夺粮’。加强草地贪夜蛾‘三区四带’的布防、水稻‘两迁’害虫等重大病虫害的防治，实现‘虫口夺粮’。”刘莉华表示。（记者马爱平）

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