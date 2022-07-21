原标题：数字化转型背景下 医学装备该如何发展？

医学装备行业是多学科交叉融合的高精尖领域，是卫生健康服务的重要保障，20世纪70年代，全球医学装备行业开始高速发展，随着人口老龄化进程加快，医学装备市场需求激增，超声、MBI、CT、PETCT、直线加速器、伽马刀等高精尖医学装备得到广泛应用。

数字化转型背景下，医学装备该如何发展？7月17日上午，由中国医学装备协会主办的“首届亚太医学装备发展论坛”在线上召开，介绍了中国、日本、新加坡、印度尼西亚医学装备发展现状与趋势，各国共同关注装备技术创新、人工智能、5G技术、机器人在医疗中的应用和普及等问题，研讨亚太医学装备发展面对的问题，凝聚亚太各方共识、深化区域合作、促进共同发展。

中国医学装备协会理事长侯岩表示，近年来，全球产业链供应链重构调整，医学装备产业面临新的发展机遇与挑战。推动构建团结、平等、均衡、普惠的亚太发展伙伴关系，组织亚太各国医学装备、医学工程领域工作者与企业开展多方面、多形式的对话与交流，发挥在“政策沟通”“设施联通”“贸易畅通”“资金融通”和“民心相通”上的重要桥梁纽带作用，形成亚太地区医学装备互利共赢的发展合力。

新加坡生物医学工程协会主席James Goh表示，基因组学、蛋白组学、纳米技术、数字化技术、物联网应用场景的发展帮助新加坡实现应对人口老龄化、医疗技术人员的不足等现实问题，未来这些技术也是可以带来更多的革命性的进展。

印度尼西亚电子医学协会主席Winda Wirasa提到，在过去的一段时间内，医学装备发挥了越来越重要的作用，特别是数字技术的发展发挥了更关键的作用。印度尼西亚政府支持医疗医药及医疗器械产业发展，鼓励医疗器械临床试验的研发、医疗器械的生产，推动建立医疗器械性能和可靠性的试验机构，通过国产替代进口产品，增加国内产品使用、实现市场保障。

公益社团法人日本临床工学技士会理事、北陆大学医疗保健学部教授清水芳行介绍，日本为了促进高端制造技术企业和初创企业的发展，在政府的支持下，医疗机构、大学研究所、中小企业在内制造企业形成联合体共同推进需求和市场的紧密结合，在基础研究、产品研发等方面加强合作，一方面更有效、更快速的获得药事审批，一方面向国外销售日本的医疗器械。

中国医学装备协会副理事长、华中科技大学同济医学院附属协和医院党委常委、副院长张强表示，近年来随着医学装备的迭代更新，医学工程与临床技术结合也更加紧密，“医工”的职能从传统的维修、管理拓展到管、教研一体化发展，特别是在医学装备的研发、产品需求形成、医疗设备改进、医学装备的应用评估、医工教育培养体系的完善等方面发挥着重要作用。

(责编：赵竹青、陈键)