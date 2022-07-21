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雄安新区：“未来之城”初现未来

2022年07月21日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：雄安新区： “未来之城”初现未来

　　7月18日，记者走进雄安新区容东片区，一排排崭新的安置楼房映入眼帘……

　　容东片区是雄安新区最先开发建设的重点区域，也是新区第一个投入使用的片区。2021年11月至今已有4万余套新房交付使用。让老百姓过上更好的生活，享受更多的便利，提升居民的幸福指数，正在雄安新区变为现实。

　　新居开启幸福之门

　　说起喜迁新居，容东片区红莲中园小区居民袁明静笑容满面，“楼房更暖和、干净，小区里绿植多、环境好，儿童娱乐设施、健身器材配备齐全……”

　　她的老家在安新县大王镇于庄村，2021年底迁入新居，“原来住平房时用蜂窝煤取暖，既不干净，保暖性也不好。不管刮风下雨，上厕所都得往外跑，跟如今真是没法比啊。”

　　据了解，容东片区现住居民来自于多个征迁村，为了让回迁居民更好地适应新生活，容东管委会配置了幼儿园、口袋公园等便利的公共服务设施。“原来只顾农忙，现在吃完饭还能带孩子到楼下公园散散步。”袁明静说。

　　新区塑造了高品质城区生态环境，300米进公园、1公里进林带、3公里进森林……

　　共享厨房是社区居民生活的另一个幸福点，在这里，“新区人”有了交流的机会，也为互助共享搭建了平台。

　　为方便居民子女就近就学，雄安新区按照步行5分钟到幼儿园、10分钟到小学、15分钟到中学的规划，将在容东片区开办32所学校、幼儿园，提供3万多个学位。目前已启用10所中小学、幼儿园，下半年还将陆续启用6所。

　　“大儿子在容和乐民小学上学，距离小区就几百米，骑车几分钟就能到。”袁明静说，容东管委会不仅让回迁居民顺利搬进社区，还为大家解决了后顾之忧。

　　文化点亮精彩生活

　　“从未想过自己还能在社区学到插花。”东西里社区居民段丽梅说。

　　“6月29日以来，我们在胡村、东西里等社区先后举办了6场‘新居新花样’插花活动。”插花培训老师何岳泽介绍，在社区举办插花活动，不仅促进邻里关系，还提高居民生活品质。

　　非遗剪纸、芦苇画制等多项文化活动也一同走进社区。

　　“学习剪纸，使我体验到了民族艺术的魅力。”胡村社区居民陈柳丹说。“我之前还真不知道芦苇还能做成画。”容德北社区居民杨翠翠告诉记者，要把亲手制作的芦苇画装裱上画框，挂到新家门厅。

　　为丰富回迁群众文化生活，自今年6月起，雄安新区将在胡村、望淀等19个回迁社区举办190余次文化活动，将“新居新花样”插花艺术交流、“剪出幸福来”非遗剪纸等10种文化活动送进社区。丰富多彩的社区文化，正在不断“加码”回迁群众的幸福指数。

　　科技守护居民平安

　　“我通过手机能实时查看孩子上学路上的视频，孩子到校后还能收到短信，这让家长很放心。”红莲东园居民刘莎介绍说。

　　“我们通过路侧摄像头调取实时人物画面，然后通过系统定位和AI技术对守护目标进行识别、轨迹预测。”中电信数字城市科技有限公司崇米娜介绍，这样做为的就是让居民出行放心，尤其是刚回迁到异地不久的儿童和老年人。

　　“当学生通过路口，平台就会通过RSU传播向附近过往车辆发出‘有学生即将通过路口，请注意避让’的提示，等学生到达学校，系统就会向其家长手机发送‘您的孩子已平安到校’的消息。”崇米娜说。

　　出行放心，居家安心。“我们小区主要出入口、重点区域都安装了智能门禁、探头和烟感报警系统。”袁明静说。

　　现如今，多种新技术已广泛应用于雄安新区智慧平安建设中。“我们注重技防资源的维护整合，建设了覆盖全域的‘公共安全视频监控系统’和高标准的‘智慧平安小区项目’，以此切实提升新区居民的安全感。”容城县人民政府副县长、公安局局长梁军告诉科技日报记者。

(责编：赵竹青、陈键)

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