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6月金融市场运行情况：债券市场共发行各类债券65996.8亿元

2022年07月21日08:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者罗知之）人民银行公布的6月份金融市场运行情况显示，6月份，债券市场共发行各类债券65996.8亿元。国债发行5040.6亿元，地方政府债券发行19336.6亿元，金融债券发行9674.6亿元，公司信用类债券发行11696.9亿元，信贷资产支持证券发行446.8亿元，同业存单发行19062.7亿元。

债券市场运行方面，6月份，银行间债券市场现券成交22.5万亿元，日均成交10733.5亿元，同比增加21.7%，环比增加8.5%；单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的41.5%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的51.7%，单笔平均成交量5162万元。交易所债券市场现券成交4.7万亿元，日均成交2253.8亿元，同比增加119.2%，环比增加10.9%。商业银行柜台市场债券成交18.9万笔，成交金额203.7亿元。

债券市场对外开放方面，截至2022年6月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.64万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.6%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.57万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.3万亿元、占比63.4%，政策性金融债0.9万亿元、占比23.6%。

股票市场运行方面，6月末，上证指数收于3398.6点，较上月末上涨212.2点，涨幅为6.7%；深证成指收于12896.2点，较上月末上涨1368.6点，涨幅为11.9%。6月份，沪市日均交易量为5020.6亿元，环比增加32.8%；深市日均交易量为6025.2亿元，环比增加30.5%。

(责编：罗知之、高雷)

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