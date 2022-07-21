北京时间2022年7月18日，中国空间站问天实验舱与长征五号B遥三运载火箭组合体已垂直转运至发射区，发射任务进入倒计时。

中国空间站叫“天宫”，核心舱叫“天和”，货运飞船叫“天舟”，实验舱叫“问天”“梦天”……作为中国空间站建造母港，西昌卫星发射中心追梦奋斗建造“太空家园”，让神话传说一步步走进现实。

天和

2021年4月29日，空间站天和核心舱从西昌卫星发射中心文昌航天发射场一飞冲天，宣告中国空间站建造首战告捷，我国正式迈入空间站时代。

据悉，“天和”一词，最早出自《庄子·知北游》中“若正汝形，一汝视，天和将至。”指人的元气，也指天地祥和之气、自然和顺之理、天地之和气。“天”与“和”相结合，其实就是古人所讲的“天人合一”，包涵天地自然与人类和谐相处之义，充分彰显了中国和平利用太空、造福全人类的理念。

天舟

2021年5月29日、9月20日和2022年5月10日，天舟二号、三号、四号货运飞船先后起飞，与天和核心舱顺利对接，为航天员送去工作、生活物资。

灵槎准拟泛银河，剩摘天星几个。曾经，古人对银河充满向往，那么如何到达天上呢？《博物志》中传说，银河和海相通，有个住在海边的人乘槎（木筏）登天，形象生动体现了先祖对于利用“天舟”畅游太空的渴望。

问天

即将发射的问天实验舱，是中国空间站的重要组成部分，主要面向空间生命科学研究，配置了生命生态、生物技术和变重力科学等实验柜，将有力推动空间生命科学前沿科技突破。

追根溯源，汉代的王逸，在《楚辞·天问》序中首次提到“问天”——“《问天》者，屈原之所作也。何不言问天？天尊不可问，故曰天问也。”古人问天，充满了对历史兴亡的慨叹和对宇宙规律的思考；而今人问天，彰显了探索浩瀚宇宙，建设航天强国的攀登精神。

梦天

梦天实验舱，是中国空间站的重要组成部分。据报道，按照真空热试验大纲要求，梦天实验舱目前已经依次完成了全部工况试验，并在试验过程中穿插开展了密封舱内有害气体采集测试和噪声测试，为其出厂奠定了坚实基础。

“梦天”一词，源于唐朝李贺的诗作《梦天》——“老兔寒蟾泣天色，云楼半开壁斜白。玉轮轧露湿团光，鸾珮相逢桂香陌。黄尘清水三山下，更变千年如走马。遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻。”全诗写梦游月宫的情景，诗人梦中上天，下望人间，充满了浪漫的奇特想象。航天人逐梦太空、建造“天宫”，更是新时代“梦天”的生动写照。

天和、天舟、问天、梦天……中国空间站，每个名字都是从五千年的历史长河中来。现代科技与神话传说遥相辉映，构成了一种独特的中国式浪漫。

（总台记者 杨弘杨 黄国畅 屠海超 胡煦劼）

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