人民网北京7月21日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部副部长、部安全生产领导小组常务副组长刘伟平主持召开水利部安全生产领导小组全体会议暨直属单位安全生产视频会议。

刘伟平强调，今年以来水利安全生产总体保持持续平稳态势，但是水利安全形势依然严峻复杂，务必要时刻保持高度警觉，以战战兢兢、如履薄冰、如临深渊的危机感、紧迫感对待安全生产工作，警钟长鸣，常抓不懈，真正将风险隐患消除在事故之前。

会议研究部署了下半年水利安全生产的各项重点工作。刘伟平要求，下半年水利安全生产工作要紧紧围绕“防风险、保安全、迎二十大”这条主线，以“时时放心不下”的责任感，严密防范各类事故发生。一是进一步压实安全生产责任，把防范化解重大安全风险作为重大政治责任和最现实的“国之大者”，织密安全生产责任链、防护网。二是进一步落实水利安全生产风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，实施风险全链条全方位管控。三是严密防控重点领域安全风险，做好水利工程建设、工程运行、小水电站、水文监测、勘测设计、水利科研与试验、后勤服务等领域的安全管理。四是加大安全生产监督执法问责力度，严厉打击违法分包、转包和挂靠资质等严重违法行为。五是做好汛期安全生产工作，紧盯水库、淤地坝和在建水利工程等，加强汛期工程巡查和值班值守，确保水利设施安全度汛。

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