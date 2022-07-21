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银保监会：促进消费持续恢复 居民消费贷款增加1589亿元

2022年07月21日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年银行业保险业运行发展情况。银保监会新闻发言人、法规部主任綦相在会上表示，今年以来，银保监会促进消费持续恢复，居民消费贷款增加1589亿元。

綦相介绍，今年以来，银保监会全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。

一是全力支持稳增长稳市场主体稳就业。今年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元，银行保险机构新增债券投资6.6万亿元，同比多增3.3万亿元。6月末普惠型小微贷款同比增长22.6%，综合融资成本继续下降。继续实施延期还本付息政策，指导银行保险机构主动做好接续融资安排，帮助困难行业企业纾困和稳岗。支持适度超前开展基础设施建设，上半年基础设施贷款增加2.6万亿元。

二是助力经济转型升级高质量发展。督导银行更好服务科技创新和“专精特新”企业，科学研究服务业贷款增速超过30%。推动金融服务制造业高质量发展，上半年制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业同比增长28.9%。助力能源保供、供应链稳定和绿色低碳转型，发布银行业保险业绿色金融指引，21家主要银行绿色信贷余额18.6万亿元。出台关于加强“新市民”金融服务工作的通知，全力提升新市民金融服务质效。

三是持续加大风险防控力度。截至6月末，银行业保险业总体运行稳健，风险抵御能力持续增强，银行业资本和拨备水平、保险偿付能力充足，有序推进高风险中小银行和保险、信托机构风险处置。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本，拓宽资本补充渠道。继续加大不良资产处置力度，上半年处置不良资产1.41万亿元，同比多处置2197亿元。持续压降高风险影子银行业务，上半年委托贷款和信托贷款合计减少3806亿元。坚持“房住不炒”定位，因城施策实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，稳妥化解房地产领域风险。密切监测实体经济债务规模和偿付能力变化，有效防控债务风险。初步统计，二季度末，商业银行拨备覆盖率203.8%，资本充足率14.87%。目前，保险公司平均综合偿付能力充足率224.2%，保持了较强的风险抵御能力。

四是深化金融供给侧结构性改革。继续完善监管法律法规框架，健全风险防控长效机制，金融稳定保障基金基础框架初步确立，首批646亿元资金筹集到位。持续强化银行保险机构公司治理，开展股权和关联交易专项整治工作，已累计分五次向社会公开124个违法违规股东。落实中小银行兼并重组支持政策，鼓励优质银行机构等参与并购重组和区域整合。规范发展第三支柱养老保险，专属商业养老保险试点区域扩大到全国，养老理财认购金额超600亿元。强化金融科技赋能，推动银行业保险业数字化智能化转型。

(责编：罗知之、高雷)

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