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20个主体因拒收现金受处罚 有保险公司被罚19万元

2022年07月21日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者罗知之、申佳平）据国家发展改革委官网消息，为维护人民币法定货币地位和流通秩序，切实保障公众使用现金的权益，提高全社会对维护人民币现金使用的思想自觉和行为自觉，国家发展改革委和人民银行近期在“信用中国”网站对2022年第二季度因拒收现金受到行政处罚的主体进行了专项公示。

据了解，本次公示的行政处罚主体共20个，作出行政处罚决定的时间范围主要为2022年4月至2022年6月底，处罚金额从1000元至19万元不等，被处罚的单位包括物业管理公司、汽车销售服务公司和保险公司等。其中，中国太平洋人寿保险股份有限公司北京市通州支公司因“拒绝公众使用现金购买保险”，受到警告、罚款，具体处罚内容为：对单位给予警告，并处19万元罚款；对直接责任人给予警告，并处1万元罚款。

国家发展改革委表示，下一步，两部门将继续做好规范和便利人民币现金收付相关工作，切实保障公众合理、安全、顺畅使用现金的合法权益。广大市场经营主体应强化法治观念，维护人民币法定地位，杜绝拒收人民币现金行为。

图片来源：中国人民银行官网

(责编：申佳平、高雷)

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