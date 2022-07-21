山东省蒙阴县锚定在打造乡村振兴齐鲁样板中走在前列的目标定位，以村党组织领办合作社为着力点，以果品产业高质量发展为支撑点，创新党委领导联合社、支部领办合作社，全生命周期、全产业链条“双领双全”模式，走出了一条产业兴旺、村强民富、和谐发展的乡村振兴之路。

一、背景及基本情况

农民专业合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，有利于提高农业科技水平、提高农民科技文化素质、提高农业综合经营效益。探索推行党组织领办合作社模式，有利于提升农民专业合作社发展水平，增强基层党组织致富带富能力，带动乡村产业发展和组织振兴。

蒙阴县位于山东省中南部，泰沂山脉腹地、蒙山之阴。作为典型的山区农业县和全国蜜桃种植大县，按照《关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见》要求，蒙阴县充分发挥基层党组织带动引领作用，围绕果品产业育苗、农资、农机、销售、物流等全生命周期，“农业+”“旅游+”全产业链条，创新党委领导联合社、支部领办合作社模式，发展了一批特色社、优势社，有力推动了乡村产业发展。全县发展村党组织领办合作社310家、联合社16家，带动村集体村均增收3万元、入社群众户均增收1.2万元。

二、主要做法

（一）聚焦“一个中心”，突出党建引领。把党组织领办合作社作为“一把手工程”，建立县乡村三级工作体系。县级统领，成立由县委书记、县长任“双组长”的领导小组，下设综合协调、技术服务、农资服务等10个工作推进组，整合44个部门资源，专班化、项目化、清单化推进工作。乡镇主导，坚持分类改造提升和因地制宜创办相结合，成立工作专班，把党组织领办合作社纳入乡村振兴总体规划，与镇域经济发展和本地特色产业提升相结合，研究制定符合镇域特色、农民需求的推进措施，激活乡村振兴新动能。村级主体，坚持党员干部带头，广泛宣传发动，算好“经济、民生、长远”三笔账，打消群众顾虑，引导群众积极参与。截止到2022年6月，全县共发展社员18315人，成员出资总额9.9亿元。

（二）建强“两个平台”，创新推进模式。一是党委领导联合社。按照市场运作、资源统筹、金融创新、方式灵活的原则，依托乡镇国有公司、供销社、龙头社等市场主体，整合镇域资源，由乡镇领办联合社，打造为农服务中心平台。如，野店镇把镇域内种植、养殖、农资、电商等11家合作社纳入联合社统一管理，与全国磷复肥工业协会、农药工业协会和山东省供销社等对接，实现了土地托管、农资竞价、产销对接等全方位服务。今年6月14日，在山东省组建成立县级联合总社，在县级层面指导、协调乡镇联合社规范经营，保障产品品质和产销稳定，增强了市场竞争力与价格话语权。二是支部领办合作社。引导村党组织充分发挥政治、组织和群众工作优势，通过领办合作社、创办好项目，提升果品产业发展活力和市场竞争力。在全县总结推广“村社共建、村企合作”“流转焕新、联合共进”等10种模式，评选县级示范社18家。

（三）坚持“四化带动”，统筹资源壮大产业。一是做大规模实现标准化。整合涉农政策、项目、资金集中投入，县财政设立1000万元专项资金，协调发放“鲁担惠农贷”等低息贷款3.6亿元，支持合作社规模化发展。同时，合作社带头示范应用现代果业技术，在果业生产各环节实行标准化，引领群众走标准化、规模化、集约化路子。二是做强科技实现优质化。与山东省合作经济研究会合作，设立党组织领办合作社蒙阴发展研究院。长期与中国农科院郑州果树研究所、山农大等科研院校合作，建立产学研基地和专家顾问团队，近两年引进优质新品种23个。同时，推广有机肥替代化肥、水肥一体化、测土配方施肥等技术，分层加强农技人员和果农培训，果业管理水平全面提升。三是做优市场实现品牌化。支持合作社开展果品分级分选，引导进行“三品一标”认证，引导注册、使用区域公用品牌或自主商标，推动果品走向高端市场。县里与叮咚买菜、上海西郊国际签订合作框架协议，借势用好网络、电商、展销会等，大力宣传“好山好水出好果”，蒙阴果品知名度和美誉度不断提高，蒙阴蜜桃品牌价值达266亿元。四是做实平台实现智慧化。新建现代农业科创中心，配套智慧农业展厅、专家工作站、电子商务中心等，汇集尖端的力量，孵化尖端的技术，辐射带动全县果业发展。垛庄镇聚利果品专业合作社与中国农科院合作共建“智慧果园”，在6000亩果品标准化基地应用传感器感知技术，建立基地物联网信息监控平台，实现了生产全程监控、专家跟踪指导。

（四）聚力“四个加强”，规范有序推进。一是加强政策保障。制定出台《关于推动村党组织领办合作社助力村级集体经济发展的实施意见》《关于村党组织领办合作社推动果品产业高质量发展的实施方案》，明确强化金融、项目扶持和服务保障等系列措施，梳理形成《村党组织领办合作社扶持政策（项目）汇编》，涵盖26个部门、47个政策（项目），全部明确政策依据、项目内容、所需材料、办理流程以及联系方式，为合作社提供高效精准服务。二是加强分类管理。为提高政策措施精准度，对合作社成立、运行等情况定期摸底排查，区分示范引领、规范运营、结对帮扶、重点关注等4种类型建立台账，精准管理、分类提升。其中，对于有一定发展基础、需继续规范提升的62家合作社，实行“1+2”结对帮扶机制，由31个领导小组成员单位联系帮扶，确保领办一个、成功一个。三是加强规范管理。编制《蒙阴县村党组织领办合作社操作实务手册》，从合作社注册登记开始，对章程、民主管理、股金管理、财务管理、收益分配等方面进行系统规范。组建县乡合作社辅导员队伍，指导村党组织领办合作社规范运行。充分发挥成员大会、监事会作用，对运转情况、资金使用、收益分配等全程监督，防止发生资金资产安全问题。四是加强督导考核。建立落实周调度、月通报、季观摩常态化推进机制，定期召开调度会、推进会，及时掌握情况、发现问题、督促整改，推动任务落实。

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(责编：曹淼、李源)