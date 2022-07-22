本报北京7月21日电 （记者赵婀娜）记者从教育部获悉：十年来，高校不断加强创新平台体系建设，大力培养创新人才，加速汇聚创新资源，积极开展国际科技合作交流，高校科技创新综合实力实现跃升。高校研究与试验发展拨入经费从2012年的768.7亿元增长到2021年的1592亿元，十年累计拨入经费总额超万亿元。高校科技活动中的研究与试验发展人员全时当量从2012年的20.9万人年增长到2021年的33.4万人年，增幅近60%。创新资源的汇聚为高校原始创新能力跃升和关键技术突破奠定了坚实基础。

创新平台体系更加完善。十年来，教育部瞄准世界科技前沿和国家重大需求，主动布局建设了25个前沿科学中心、38个国家级协同创新中心，系统布局的教育部重点实验室、工程研究中心、省部共建协同创新中心等平台逾1500个。此外，高校牵头建设了一批国家重大科技基础设施、高等级生物安全实验室和国家野外科学观测台站等支撑类重大平台，初步形成了层次清晰、布局合理、支撑有效的科研平台体系。

成果转化能力明显提升。十年来，教育部不断强化高校科技成果转移转化机构和人才队伍专业化建设，率先调整专利资助奖励政策，推动专利申请前评估制度落地，着重发挥产权激励和评价导向作用，高校科技成果供给质量和转化效率显著提升。高校专利授权量从2012年的6.9万项增加到2021年的30.8万项，增幅达346.4%，授权率从65.1%提高到83.9%；专利转让及许可合同数量从2000多项增长到15000多项，专利转化金额从8.2亿元增长到88.9亿元，增幅接近十倍，不仅实现了量的增长，也实现了质的提升，把更多科技成果转化为现实生产力。

中国高等教育学会原会长瞿振元表示：“十年来，高校在国家科技创新中的重要性不断凸显，在基础前沿领域、关键技术方面产出了一批具有标志性意义的重大科技成果，对接国家战略、国家需求更加紧密，为经济社会发展提供了关键动能。”

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 01 版）

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