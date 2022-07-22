本报记者 李心萍

民族要复兴，乡村必振兴。习近平总书记强调：“电商不仅可以帮助群众脱贫，而且还能助推乡村振兴，大有可为。”“要积极发展农村电子商务和快递业务，拓宽农产品销售渠道，增加农民收入。”

作为一家业务范围涵盖物流、电商、金融的中央企业，中国邮政集团发挥自身优势，在助力乡村振兴上蹚出了新路子。

清晨，福建省宁德市古田县，中国邮政储蓄银行古田县支行行长雷其才准时出门，回访老客户。

车行至古田县常坝村，两侧流水潺潺，山风微微。江悦果蔬专业合作社创始人郑仁江刚坐下翻看账本，就听见门口传来雷其才熟悉的大嗓门，“仁江，最近合作社运营怎么样？”

“都挺好。您的食用菌‘流水贷’可是帮了大忙！”郑仁江沏了茶，对合作社的生意如数家珍。有了“流水贷”，合作社将银耳种植规模扩大到150亩；产品上架邮政带货直播间，销路打开了，每月能卖15万单。“特别是免洗免泡的即食银耳，卖得最好。”

“物流能跟上不？”雷其才追问。

“行里给申请了优惠资费，邮政每天上门取货，一单只要2.1元。‘618’期间，一天能发7000单，再也没有压货的烦恼。”郑仁江说，今年计划继续给合作社的员工涨工资。

一家邮政企业，提供“一站式”服务，解决销售、物流、融资三大难题，带火了成百上千的农村合作社，探索出助力乡村振兴的新模式。

73.2%的普遍服务网点、75.6%的投递网点、66.5%的金融网点、81.8%的邮乐购站点分布在县及县以下的乡村地区……“服务乡村振兴是中国邮政落实国家战略的责任所在，是发挥邮政资源禀赋的优势所在，也是推动邮政自身生存发展的需要所在。”中国邮政集团有限公司党组书记、董事长刘爱力说。

发力物流保障，努力成为乡村综合物流服务主导者。让邮路串联县、乡、村，接入交通“大动脉”；推动揽收、派送网点深入村庄，织密服务网络；在乡村设置仓储、分拨中心，提高运转效率……中国邮政努力构建县乡村三级物流体系，截至今年6月底，已完成470个重点县三级物流体系建设，设立了228个常温仓、45个冷仓、343个下行批销仓；“邮快合作”累计覆盖36万个建制村，覆盖率达到73%，让乡村生活更便利。

发挥金融优势，做乡村振兴普惠金融主力军。将目标聚焦在农民合作社等新型农业经营主体上，多措施减少信息不对称，努力破解普惠金融成本高、风险高、收益低难题，长期扎根田间地头，邮储银行持续向乡村注入金融“活水”。

截至今年3月底，邮储银行累计评定信用村23.28万个，评定信用户389.78万户，创新推出信用户线上贷款，让农户贷款更便捷，涉农贷款余额达1.68万亿元。

畅通流通渠道，构建农村电子商务发展主渠道。打造邮政标准化农产品基地，建设邮乐购站点，搭建“邮乐网”电商平台，举办“919电商节”……中国邮政化身“彩虹桥”，一头连着原产地的农特产品，一头连着广大消费者。

截至今年6月底，中邮电商已累计上线25811款助农商品，销售额达3.78亿元；累计开设382个地市乡村振兴馆，上线1.4万个商品，帮销5.77亿元，一个个“邮政农品”品牌如雨后春笋涌现，为广大家庭农场和农民合作社带去勃勃生机。

从践行普惠金融到助力农村信用体系建设，从农品基地输出特色农特产品到邮乐购站点构建上下行微循环，中国邮政在满足新型农业经营主体多元化金融需求的同时，不断创新农村电商与服务乡村振兴的新举措，用新金融、新电商助力乡村振兴。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)