本报记者 韩 鑫

名下手机号关联了多少互联网账号？是否被别人冒用注册了互联网账号？如果发现被冒用注册账号，该怎么办？

7月21日，工业和信息化部正式推出“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”，用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。

保护用户隐私，覆盖主要应用

据了解，“一证通查2.0”是由工业和信息化部反诈中心在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。

作为一项全新升级的反诈“利器”，“一证通查2.0”服务主要有三个特点——

保护用户隐私。严格按照网络安全法、个人信息保护法等法律法规要求，最小化采集用户个人信息，并在查询页面中进行脱敏显示，在反馈的查询结果中也仅包含关联互联网账号数量，不含账号名称等个人信息。

覆盖主要应用。“一证通查2.0”首批对接了8家互联网企业的11个应用，包括微信、QQ、淘宝、支付宝、抖音、快手等，可满足当前大多数用户的查询需求。

查询方式便捷。用户在使用“一证通查2.0”服务时，可通过工信微报公众号、工信部反诈专班公众号、中国信息通信研究院公众号、支付宝“一证通查”小程序等多种途径进行便捷查询。

防范利用互联网账号实施诈骗

去年9月，工信部推出全国移动电话卡“一证通查”便民服务，用户凭借居民身份证便可查询个人名下登记电话卡数量，如有异议可通过对应的电信企业查询明细信息并进行相应处理，通过规避不知情办卡风险，有效维护人民群众利益，助力打击电信网络诈骗工作。

时隔近一年，为何再次推出“一证通查2.0”服务？

“前期，通过创新推出全国移动电话卡‘一证通查’服务，方便用户查询名下电话卡数量，有效防止用户不知情被办卡的情况。”工信部网络安全管理局局长隋静介绍，但在实际工作中发现，互联网账号因其隐匿性强、申请门槛低等特点受到不法分子“青睐”，已成为诈骗分子的主要犯罪工具之一。

部分用户反映名下的手机号码在本人不知情的情况下被注册了互联网账号，由于缺乏统一便捷的查询名下电话号码关联互联网账号的有效途径，给不法分子违规注册、倒卖互联网账号、利用互联网账号实施诈骗提供了便利，也给广大群众维护切身利益造成不便。

为深入推进防范治理电信网络诈骗工作，切实维护广大人民群众利益，从根本上解决名下电话号码关联互联网账号查询难、解绑难等问题，在前期全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，工信部反诈中心升级开发了“一证通查2.0”服务，即手机号码关联注册互联网账号查询服务，便于用户查询账号明细并办理注销、解绑等服务。

将对接更多互联网企业，满足查询需求

如何正确使用“一证通查2.0”？用户进入查询入口后，在查询页面填写手机号码、身份证号码后六位和验证码，即可进行查询。查询结果将在48小时内通过10699000统一的短信端口进行回复。

当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量，与个人掌握的情况不一致时，可点击“解绑与明细查询”，了解各企业的处理机制。在通过身份验证后，按照企业的指引文件，对异议账号进行解绑或注销操作。如果问题仍然不能解决，可拨打相应互联网企业的客服电话。

据介绍，下一步，工业和信息化部将对接更多的互联网企业，支持更大范围的互联网应用查询，进一步满足用户查询需求。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)