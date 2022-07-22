重庆强化金融服务助力种业振兴
2022年07月22日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆7月21日电 （记者王欣悦）重庆市农业农村委、重庆银保监局近日印发《金融支持种业振兴工作举措的通知》，助力重庆种业全面振兴。
在拓宽种业企业融资渠道方面，要拓展涉农信贷增信方式，开展存货和订单质押、应收账款质押等贷款业务，探索专利权、品种权、生物资产、育种制种设备等抵（质）押贷款融资模式。在种业科技创新方面，要重点支持种业科技创新成果转化和产业化应用，强化种业科技支撑。在种业基地和平台建设方面，加大对种业振兴起关键作用的国家级和市级农业种质资源库圃（场区）、制种大县、区域性良繁基地、高代次种畜禽场等的建设支持力度。
《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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