南宁抽水蓄能电站主体工程开工
2022年07月22日05:45 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁7月21日电 （记者庞革平、罗艾桦）“十四五”时期华南地区首个抽水蓄能电站——南宁抽水蓄能电站主体工程近日在广西南宁市武鸣区全面开工。该电站是“十四五”规划中的102项重大工程之一，总装机容量120万千瓦，总投资约80亿元，计划于2025年投产发电，将显著提高华南地区、广西电网的调节能力。
参照国内同类抽水蓄能电站运行指标，南宁抽水蓄能电站投产后的年发电量近10亿千瓦时，将为广西清洁能源消纳提供有力支撑，预计每年可节约系统标煤约28.5万吨，相应每年可减少二氧化碳排放量76.6万吨，减排效果相当于近6.25万亩森林的净化效果。
《 人民日报 》（ 2022年07月22日 12 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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