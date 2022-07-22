高云才

藏粮于地、藏粮于技，不断跃升的农业现代化让粮农多种粮、种好粮的物质条件越来越好，国家粮食安全的基石越来越牢固

眼下，夏粮丰收到手后的粮农不遑休整，又投身在繁忙的秋粮田管中，为的是夺取秋粮丰收。安徽省太和县旧县镇种粮大户徐淙祥感慨：“党的政策好，粮食产量高，粮农收入增，俺们赶上了好时代。农民挑上了农业现代化‘金扁担’。”

对粮农来说，多种粮、种好粮离不开好种子。

依靠好种子，徐淙祥变身种粮能手，带着乡亲们一起种好粮；依靠好种子，袁隆平团队不断将杂交水稻产量推向新高，不断推广到各地……中国粮食主要用上中国种，国家粮食安全的主动权牢牢掌握在自己的手里。近10年来，我国已审定、登记主要农作物品种达到3.9万个，主要农作物良种覆盖率达到96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，水稻、小麦两大口粮作物品种实现完全自给。我国粮食总产量连续多年超过1.3万亿斤，人均占有粮食达到483公斤，中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

对粮农来说，多种粮、种好粮要有好耕地。

耕地是粮食生产的命根子，今天的耕地是明天的饭碗。农业科学家李保国的“梨树模式”让黑土地耕作层得到涵养；北大荒集团通过水利设施保养和提升黑土地品质，粮食产量不断迈向新高……放眼全国，黑土地保护、盐碱化耕地改造、高标准农田建设扎实推进，耕地保护长出了牙齿，耕地质量稳步提升，为稳固大国粮仓夯实了基础。截至2020年底，全国已建成8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，占全国耕地面积近40%，每亩产能提高10%至20%。

对粮农来说，多种粮、种好粮还需要农业机械化。

从会种地到“慧”种地，手机成了粮食生产新农具，无人植保机成了粮食生产好帮手，大型联合收割机成了粮食生产“大靠山”。

科技是第一生产力，农业科技成为粮食生产重要保障。目前，我国小麦、水稻、玉米机收水平已分别超过97%、85%和90%，农作物耕种收综合机械化率超过72%。近年来，我国组建了50个国家现代农业产业技术体系，取得了节水抗旱小麦、超级稻等一批重大标志性成果，农业科技进步贡献率迈上60%的新台阶。

实施藏粮于地、藏粮于技，不断跃升的农业现代化让粮农多种粮、种好粮的物质条件越来越好，国家粮食安全的基石越来越牢固。但也要看到，让粮农多种粮、种好粮，当前还面临着诸多挑战，种粮成本刚性增长，农业科技开发和应用水平需要进一步挖掘和提升，粮食生产体制和机制需要进一步完善。

总之，让农户多种粮种好粮，一方面要持之以恒推进农业现代化。要发展现代农业，调整优化农业结构，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力，提高农业质量、效益。另一方面要扛稳粮食安全责任。制度供给上要进一步完善农业支持保护体系，确保“稳政策、稳面积、稳产量”。责任约束上，要抓牢“粮食安全党政同责”“耕地保护党政同责”，确保粮食生产年年抓紧，季季落实。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)