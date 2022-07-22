庞革平 莫梦姜

每天下午3点，黄老伯都准时来到社区老年活动中心和棋友们对弈。自从易地扶贫搬迁至广西壮族自治区南丹县城关镇幸福社区，这已经成了黄老伯生活的“标配”。他说：“一边下棋一边唠家常，很幸福！”

城关镇幸福社区是南丹县易地扶贫搬迁最大的社区，现已入住3566户1.6万余人。为了让乡亲们融入新家园，社区建立了文体中心、综合文化服务中心等，不断满足搬迁群众文化生活需要。制定了《社区新市民10条文明公约》，创新推行积分制管理，引导乡亲们养成良好习惯。社区里谁家有急事难事，工作人员主动上门；谁有就业意愿，工作人员积极帮助联系用工单位。如今的幸福社区里，居民们争创文明家庭，争当勤劳致富能手。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)