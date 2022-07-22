本报记者 周亚军

“4万斤果子，每斤多卖7角钱，一下子多挣了不少，乡亲们别提多高兴了。”海南省陵水黎族自治县本号镇军普村党支部副书记唐惠武兴奋地说。

军普村火龙果产业基地里，排列整齐的支架上绕着火龙果藤，枝叶四散，果实点缀其中。和唐惠武一样开心的，还有村里的脱贫户陈爱平，“过去，我们只能依靠种水稻、冬季瓜菜和四处打零工维持生计，收入不稳定。现在，家门口就能每月拿到稳定的工资，每年还有产业分红，种火龙果让我们的日子越过越红火。”

陵水位于海南岛东南部，属于典型的热带气候，光热条件十分优越。本号镇毗邻吊罗山，盛产火龙果、百香果等热带特色作物。近年来，一个个特色产业成为让乡亲们腰包越来越鼓的增收产业。

产业的红火，得益于不断完善的产业发展模式。本号镇副镇长陈孝勇说：“打赢脱贫攻坚战，各村都积累了产业家底，要让特色产业真正成为致富产业，必须不断调整优化经营方式，提升管理水平。”从“公司+党支部+合作社+脱贫户”模式，到“村集体公司联营+基地+农户+职业经理人”模式，本号镇各村的特色产业进入了快速发展轨道。

有着近30年销售管理经验的余泉祥，受聘于什巴村火龙果产业基地。每天早上6点半，余泉祥跟基地员工一起下田，一起劳动，根据田里的情况及时调整生产、销售策略。“我们在种植技术上做了一些创新，将花生饼、花生油、红糖等原料按一定比例发酵后，配制成给火龙果枝条喷淋的营养液，绿色健康，效果挺好。”

产得优，管理也要创新。余泉祥的秘诀是实行责任制，每名生产组长带领3名工人负责一个片区，进行产量管理，火龙果每亩按5000斤估算产量，达产后一亩奖励500元。同时给各小组充分授权，每隔两个月可以招聘临时用工，招来的临时工一对一辅助正式工人拔草，确保水肥、剪枝、采摘按流程操作。今年2月到现在，基地火龙果销售已达10万斤，收入48万元，预计全年将有100万元利润。明年进入盛果期，余泉祥的目标利润是250万元。

种得好，还得销得出。最近，老余搞了两次竞价销售，每斤多卖7角钱就是竞价销售的结果。“过去价格一直都是果商说了算，他们出多少就是多少，要是果商不上门，咱卖果子就慌了神，这回老余给咱提了气，果子再不愁卖了。”唐惠武说。

“接下来的目标是打开中高端市场，尽快进行绿色产品认证，再想办法向鲜食深加工延伸。”说起将来的规划，余泉祥很有信心。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)