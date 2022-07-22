本报北京7月21日电 （记者王俊岭）记者近日从中国农业发展银行获悉，今年上半年，农发行聚焦农业农村重点领域和关键环节，进一步加大政策性金融支农力度，上半年累计投放贷款达1.4万亿元，同比多投放2198亿元，6月末贷款余额为7.37万亿元。

今年上半年，农发行投放粮棉油贷款3148亿元，支持收购粮油1839亿斤；投放精准帮扶贷款3180亿元，带动脱贫人口1643万人；投放涉农基础设施贷款6525亿元，支持了一批水利、农村公路等重点项目；投放农业现代化贷款3130亿元，投贷联动支持种业振兴199亿元；投放绿色贷款3737亿元，长江大保护、黄河流域生态保护贷款3500亿元，本外币信贷和国际结算支持粮棉油进口734亿元。

中国农业发展银行相关负责人表示，农发行将围绕下半年业务经营各项重点工作，坚决守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，在坚持不懈服务乡村振兴各大领域的同时，突出支持水利建设、农村路网建设、耕地保护建设、以县城为重要载体的城镇化建设、清洁能源发展和国家储备林建设，全力服务国家战略和“三农”发展，充分发挥政策性银行跨周期、逆周期调节作用。

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