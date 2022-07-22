原标题：资本市场更好赋能科技创新

自2019年7月22日开市至今，科创板已稳步运行3年。3年来，科创板发展及试点注册制情况受到社会各界广泛关注。

“科创板开启了我国注册制改革试点征程。科创板在统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革中经受住了市场检验，增强了资本市场对科创企业的包容性、适应性。”清华大学五道口金融学院副院长田轩表示。

建设好改革“试验田”

与海外成熟市场相比，我国资本市场存在一些薄弱地带，其中一个突出问题就是科技企业融资渠道不畅通。科技创新类企业发展有独特规律，前期往往需要大量资本投入，同时在一定期限内不盈利或者盈利水平较低。过去，我国资本市场企业上市融资标准是针对成熟企业制定，不能满足科技创新类企业需要，使不少具有发展前景的科创企业海外上市。

如何改变这一局面？科创板“试验田”针对科创企业融资特点，从多个维度做出改革。

在发行上市标准上，科创板允许未盈利企业上市，提升市场包容性。科创板设立了5套上市标准，用包容姿态拥抱处于不同成长阶段、拥有不同股权架构的科创企业。“科创板设立了多元包容的发行上市条件，综合考虑预计市值、收入、净利润、研发投入、现金流等因素，设立多元化上市条件，允许符合条件的未盈利企业、红筹企业、特殊股权架构企业上市，满足不同类型、不同发展阶段的科创企业融资需求。”上交所相关负责人表示。

科创板取消持续盈利、无形资产占比限制等发行条件门槛，优化实际控制人、主营业务和董事高管核心技术人员变更年限、同业竞争等发行条件，取而代之的是严格的信息披露要求。

科创板试点注册制信息披露规则，针对科创企业特点，发布了专门的招股说明书格式准则，细化信息披露要求，增加行业特点、核心技术、未盈利及存在累计未弥补亏损企业风险揭示等针对性披露要求。发布审核问答，明确重大事项的信息披露要求。在突出财务信息、合规信息审核把关的基础上，强化科创属性和技术先进性、企业经营和业务模式、未来发展空间、重大风险因素等业务与技术相关信息的披露。

“科创板不同于主板，其上市标准弱化利润指标，强调科技创新指标，为科创企业发展开拓了融资渠道。未来，科创板还需从多维度出发，在做市商、互联互通和指数设计中体现对科技企业的支持。”川财证券首席经济学家陈雳表示。

助力“硬科技”企业发展

“试验田”建设为科创企业带来了改革红利。科创板搭起了科技创新和资本之间的桥梁，更多的科技创新型企业借此走向资本市场。当前，科创板已成为我国“硬科技”企业上市的首选地。截至今年6月底，共有41家制造业公司入选单项冠军企业名单。

作为实体经济高质量发展的生力军，科创板公司整体维持了较强盈利质量。去年，科创板上市公司经营活动现金流净额合计814.51亿元，同比增长9%，显示出良好变现能力和回款效率。同时，超四成公司毛利率超过50%，近四成公司净利率超过20%，市场竞争力较强。科创板整体业绩保持较快增长。

“科创板能够推动科创企业发展，激发科技创新活力，落实国家发展战略，助推经济结构转型升级。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

科创板上市公司高度集中于高新技术产业和战略性新兴产业，在服务国家战略、推动经济高质量发展中的作用日益凸显。在多个面向前沿的硬科技领域，科创板已汇聚了一批涉及各产业链环节、多应用场景的创新企业，在促进科技、资本和产业高水平循环中更进一步，逐步推动产业链供应链自主可控能力的提升。

截至6月底，科创板集成电路领域公司数量达61家，占A股集成电路上市公司约一半，涉及上游芯片设计、中游晶圆代工及下游封装测试，同时兼具半导体材料和设备制造等支撑环节，持续深耕创新链、完善供应链。此外，光伏、动力电池、工业机器人等产业链上下游企业也陆续登陆科创板，一大批关键技术攻关者，借力资本市场实现创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合。

促进经济发展良性循环

“从实际效果看，科创板定位清晰，聚焦于服务国家战略的高科技创新企业，形成了一批硬科技前沿企业。目前，科创板企业中，新一代信息技术、生物医药、高端装备、制造企业占比近80%。科创板很好地支撑了优质创新企业的科研投入、市场拓展，截至7月21日收盘，总市值超过5.5万亿元。”田轩表示。

科创板作为科技创新型企业聚集地，截至今年6月30日共有141家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，分别占科创板上市公司总数的32.7%、专精特新“小巨人”企业上市总数的35.7%和注册制下专精特新“小巨人”企业上市总数的65.6%。专精特新企业加快突破“卡脖子”关键技术，有效连接产业链的“断点”、疏通“堵点”，为自主可控的国产化进程提速增效。

资本力量助推科创板上市公司持续高强度研发投入。去年科创板公司研发投入金额合计达到883.51亿元，同比增长31%，研发投入占营业收入的比例平均为13%。其中，39家公司的研发投入占比超过30%。

科创板公司创新成果不断涌现，在助力我国科技自立自强的主战场上，取得一系列技术突破和科研进展。去年，科创板公司合计新增发明专利7800余项，平均每家公司拥有发明专利数达到108项。科创板专精特新“小巨人”企业呈现出高成长和重研发的显著特征：去年，合计实现营业收入1259.33亿元、净利润195.24亿元，分别同比增长39%和42%；合计研发投入金额超110亿元，同比增长29%。

“企业竞争力更多地体现在科技创新力和长期发展潜力上，科创企业将迎来更加成熟、包容、高质量的金融环境。随着股票发行注册制改革稳步推进，资本市场将进一步完善市场机制，以市场化为基本导向，优化投资者结构，引导长期资本向优质企业集聚，完善退市机制，促进优胜劣汰，形成资本与实体经济的良性循环。”田轩表示。（记者 彭 江）

(责编：赵竹青、陈键)