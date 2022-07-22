新华社记者黄垚、高敬

原标题：环评如何守住生态环境底线？——生态环境部详解环评相关工作

环境影响评价是在发展中守住绿水青山的第一道防线。环评工作如何在保障重大工程顺利开展的同时守住生态环境底线？面对新污染物治理等新要求，环评将如何发力？生态环境部21日召开新闻发布会，回应环评相关热点问题。

加快重大项目环评审批

国家统计局数据显示，今年上半年新开工项目13.4万个，比去年同期增加2.6万个。下阶段，要加快实施“十四五”规划102项重大工程。

今年5月，生态环境部印发《关于做好重大投资项目环评工作的通知》，提出一系列服务措施和创新举措。

据生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全介绍，今年上半年，全国共审批4.78万个项目环评，涉及总投资超过8.4万亿元，同比上升28.9%。

今年上半年生态环境部共审批重大项目环评文件91个，其中铁路、水利、交通重大基础设施和煤炭保供等项目45个，涉及总投资约7000亿元。完成20个煤矿项目环评审批，涉及新增产能1.25亿吨/年；完成引江补汉、淮河入海水道二期等重大水利工程环评文件审批；完成雄忻高铁、沪渝蓉沿江高铁等7个铁路项目环评审批，涉及总投资达4800亿元。

刘志全说，做好重大投资项目环评工作的同时，生态环境部还指导地方落实好《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》。对降低的51个二级行业环评类别和取消的40个二级行业登记表的项目，严格落实简政放权举措，明确“名录之外无环评”。取消、简化的项目主要涉及环境影响因子单一、环境治理措施成熟、环境风险可控的行业，以中小微企业为主体。

刘志全表示，下一步，生态环境部将通过深化产业园区等规划环评与项目环评联动改革试点等，进一步优化和简化管理；同时指导地方生态环境部门严格执行新要求，简化报告表编制内容，做好面向基层的指导帮扶，同步强化事中事后监管。

对环评弄虚作假“零容忍”

刘志全介绍，环评在服务重大项目过程中，始终坚持生态优先、绿色发展理念，依法守住生态环境底线。对涉及生态环境敏感区的重大项目，重点指导优化调整选线、主动避让，确实无法避让的，要求采取无害化穿（跨）越等方式，加强生态保护和修复，最大程度减缓不良环境影响。

对涉及居民区的交通项目，强化对噪声污染的防治，要求尽量减少正下穿居民区和地面敷设，优先采用声屏障等阻断噪声源的措施。对水利水电等重大项目，要求采取栖息地保护、过鱼设施、增殖放流、低温水减缓、生态调度等严格的生态环保措施……

“从全国环评文件常态化复核情况来看，虽然环评文件粗制滥造、弄虚作假属于个别情况，但性质极其恶劣。”刘志全表示，各级生态环境部门对环评弄虚作假始终坚持“零容忍”态度。

2021年以来，各级生态环境部门已将存在环评文件编制质量等问题的265家单位和217人列入环评失信“黑名单”或限期整改名单。组织对在环评信用平台建立诚信档案的环评单位和环评工程师进行全面排查，对8000多家环评单位和14000多名从业环评工程师做到一家一家过、一个一个查，坚决清理不具备技术能力的“空壳”环评公司和存在“挂靠”等违规行为的环评工程师，以及诚信档案基础信息存在问题的单位和人员。

刘志全说，下一步，生态环境部门将继续坚决打击环评弄虚作假，积极协调地方和公检法等部门，推动依法查办环评造假典型案件；进一步落实好环评监管长效机制，全面加强环评文件质量监管；严格落实建设单位对环评文件质量负责的主体责任等。

严格涉新污染物建设项目准入管理

近年来，持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等新污染物备受关注。今年5月，国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》，提出强化环境影响评价管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。

“目前部分已经出台排放标准的新污染物已纳入环境影响评价体系。”刘志全表示，对不符合禁止生产或限制使用化学物质管理要求的建设项目，如涉及有机氯杀虫剂等持久性有机物生产的建设项目，依法不予审批环评。

同时对已纳入排放标准的新污染物严格管控。如二噁英已纳入15项国家行业污染物排放标准管控，在开展这15个行业建设项目环境影响评价工作时，要对二噁英从产生过程控制到达标排放进行充分论证，对其在周边环境的现状、项目建成后该污染物对周边环境的影响进行评价，包括相关环境风险分析，并提出可靠的污染防治措施，确保排放满足相关标准要求，环境影响可接受。

刘志全说，下一步，生态环境部将积极推进新污染物环境影响评价基础研究，做好与新污染物技术标准、调查监测方法规范等的衔接；同时强化环境影响评价管理，严格涉新污染物建设项目环境准入，切实发挥环境影响评价制度源头防控作用。

(责编：赵竹青、陈键)