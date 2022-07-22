原标题：科创板重塑资本市场生态

7月22日，科创板正式迎来开市三周年。开市三年来，科创板市场有力地支持了科技企业通过资本市场快速成长，一批具有创新能力和发展前景的科创企业正在形成，市场各项指标运行平稳，同时也推动了中国资本市场整体生态的改变。

科创板整体发展平稳

2019年7月22日，首批25只科创板股票启动交易，科创板正式开市，截至目前已经正式运行满三周年。从三年来的发展情况看，科创板有力地支持了科技企业的发展，汇聚了一大批具有创新能力和发展前景的科创企业，市场主要指标运行平稳，基本实现了设立科创板并试点注册制的改革预期。

开市三年来，科创板市场快速发展壮大。上交所官网显示，截至2022年7月20日，科创板上市公司家数达到437家，总市值达到5.5万亿元，流通市值达到2.2万亿元，平均市盈率为45.91倍。

三年来，科创板突出“硬科技”的定位，有力地支持了科技企业通过资本市场快速成长。数据显示，三年来，科创板IPO融资总金额达到了6235亿元。截至今年6月底，共有87家科创板公司提出94次再融资方案，合计拟募集约1636.34亿元。其中，56家选择定增方式（含8家小额快速），38家选择可转债。

三年来，科创板汇聚了一批在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等行业各产业链环节、多应用场景的创新企业。从行业分布看，截至今年6月底，科创板上市公司主要分布于新一代信息技术（147家，占比34.1%）、生物医药（93家，占比21.6%）、高端装备（97家，占比22.5%）、新材料（39家，占比9%）、节能环保（31家，占比7.2%）、新能源（24家、占比5.6%）等行业。

三年来，科创板市场整体运行平稳，市场活跃性总体适度。从换手率看，今年上半年，科创板个股日均成交金额为1.05亿元，以流通股本计算，日均换手率为1.98%。截至2022年6月底，科创板新股上市首日平均振幅为30.11%，次日已快速降至15.80%，第五日已降至9.18%，整体与境外成熟市场表现基本一致。股票上市首日可融券卖出，市场化约定申报机制的实施，促进了市场多空平衡。截至2022年6月底，科创板融券余额为175.57亿元，融资余额为618.90亿元，融券与融资比例为28.37%，显著高于沪市主板。

中泰证券首席经济学家李迅雷对《经济参考报》记者表示，对于科创板开市三年来的运行整体表示满意。他认为，市场虽有波动，但整体是上行走势。作为新生事物，市场给予了相对较高的估值预期，现在正在逐渐回归理性。他指出，科创板运行三年来，市场规模逐渐扩大，市场化定价得到体现，注册制试点取得了成功。科创板确实有助于上市公司的成功转型，一大批科创企业实现了上市融资，对于中国自主创新能力的提升发挥了作用。科创板的试点成功，为主板市场全面实行注册制奠定了基础。同时，对于投资者而言，科创板也使得其逐渐适应注册制，适应市场化定价。

资本市场生态全面改善

科创板的改革发展，同时也是资本市场全面深化改革的重要内容。证监会2019年9月提出的全面深化资本市场改革的12个方面重点任务中，第一条就是“充分发挥科创板的试验田作用。坚守科创板定位，优化审核与注册衔接机制，保持改革定力。总结推广科创板行之有效的制度安排，稳步实施注册制，完善市场基础制度。”事实证明，科创板三年来的运行，正在改变A股市场的整体生态环境。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《经济参考报》记者表示，科创板带动了高科技企业尤其是硬核科技企业的批量上市，这是A股市场第一次旗帜鲜明地以IPO门槛标准强调硬科技，起到了很好的导向作用。与此同时，科创板退市制度的创新，也加大了市场新陈代谢的速度。从这个意义上来说，科创板对于高科技公司的包容和对于僵尸企业、空壳公司的清退是统一的。他强调，设立科创板并试点注册制，带来了整个资本市场生态环境的改变，A股进退有序、大浪淘沙的市场格局逐渐形成。

从市场结构来看，Wind统计数据显示，科创板上市公司家数当前已占到A股公司总家数的9.02%，总市值则占A股市场总市值的6.57%。与此同时，上证主板的上市公司家数占比从2018年的54%下降至目前的34%，总市值占比则从2018年的74%下降至目前的51%。从上市公司的结构来看，A股市场正在从过去传统企业占据绝对主导逐渐转向科技企业占比不断上升，更能够反映中国经济结构的变化和高质量发展的进程。

从市场的退出机制来看，科创板开市三年来，A股市场常态化退市机制逐渐形成。Wind统计数据显示，自科创板开市以来，短短三年时间，A股市场摘牌企业的数量已经达到了85家，这一数量已经接近A股市场自1999年以来摘牌公司数量的一半，资本市场优胜劣汰的环境正在加速形成。

从新股发行来看，市场化的新股发行承销机制已经建立起来。新股发行常态化下，新股破发也逐渐常见，目前科创板破发比例为27%。这在一定程度上反映了注册制下将选择权交给市场，一二级市场价格制约机制逐步发挥作用。同时，新股破发也有利于发行阶段、甚至投融资阶段理性定价，促进资本市场整体估值回归理性。另一方面，市场对不同行业、不同公司价值判断弹性更高，估值分化明显。

从二级市场的估值体系来看，科创板市场估值也呈现优质优价、龙头溢价的特征，市场分化明显。具备科技实力的大市值公司更获市场认可，截至2022年6月底，超200亿元市值公司平均涨幅245.52%，市盈率中位数为60倍；市值小于30亿元的小公司平均涨幅16.58%，市盈率中位数为32倍。

与此同时，科创板投资者结构持续优化，国际化程度进一步提升。专业投资人（专业机构投资者和持有市值金额超1000万元的个人投资者）占比逐渐提升。2019年12月底，科创板市场专业投资人交易额占比为29.83%，持股市值占比43.3%。目前，专业投资人交易占比升至64.24%，持股占比达80.32%。截至2022年6月底，科创板股票中，有58只进入沪股通标的。目前境外投资者持有科创板流通市值持仓金额超过1000亿元，占比近5%。（记者 吴黎华 李静）

(责编：赵竹青、陈键)