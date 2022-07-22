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韦布望远镜或发现宇宙最古老星系

2022年07月22日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：韦布望远镜或发现宇宙最古老星系

据英国《新科学家》杂志网站20日报道，美国和丹麦研究人员利用詹姆斯·韦布空间望远镜提供的数据，发现了可能是迄今已知最古老的星系GLASS-z13。现有数据表明，该星系距离地球约135亿光年，诞生于宇宙大爆炸后3亿年。不过研究人员表示，这一结果仍需进一步观测予以证实。

此前已知最古老的星系纪录由GN-z11星系保持。GN-z11距地约134亿光年，由哈勃空间望远镜观测到。

哈佛大学史密森天体物理中心的罗韩·奈都等人对韦布望远镜上近红外相机拍摄的图像进行研究，发现了两个非常遥远星系的“蛛丝马迹”，其中一个星系与GN-z11“同龄”；另一个星系GLASS-z13离地球更加遥远。

奈都表示，这两个星系的质量约为太阳的10亿倍，比银河系小很多。GLASS z-13的直径只有1600光年，GN-z11的直径为2300光年，而银河系的直径约为10万光年。

团队成员、丹麦尼尔斯·玻尔研究所天体物理学家加布里埃尔·布拉默表示，相关研究仍需韦布空间望远镜的光谱仪予以证实，光谱仪可更精确地测量宇宙膨胀时星系发出的光的“红移”。随着宇宙持续膨胀，早期发光天体发出的紫外线和可见光朝光谱的红端移动，最终以红外线的形式在今天抵达近地空间，这种现象被称为“红移”，红外望远镜有助于观察相关现象。

韦布望远镜由美国国家航空航天局与欧洲航天局、加拿大航天局联合研发，被认为是哈勃望远镜的“继任者”。哈勃望远镜主要在可见光和紫外波段观测，而韦布空间望远镜观测波长范围是600纳米至28.8微米，主要处于红外波段。

经过多次推迟，耗资100亿美元的韦布望远镜于去年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。科学家希望借助该望远镜观测到137亿年前，即大爆炸1亿年后形成的第一批恒星和星系的光。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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