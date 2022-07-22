陈安娜

习近平总书记强调：“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”近年来，随着文化产业数字化战略的深入实施，以数字技术和互联网为依托的新型文化业态蓬勃兴起，中华优秀传统文化正在不断焕发新的生命力，实现创造性转化、创新性发展。

数字化技术的应用，让中华优秀传统文化进入更多社会公众的视野。中共中央办公厅、国务院办公厅今年5月印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。围绕这一目标，许多文博单位推出各具特色的文创产品，丰富文化服务供给，让优秀传统文化“火”起来。比如，故宫博物院以《千里江山图》为创作蓝本，不断推出数码艺术展“千里江山图3.0”“画游千里江山——故宫沉浸艺术展”等数字化呈现形式，将传统美术与数码科技融为一体，生动再现了宋代青绿山水巅峰之作的雄浑壮阔，给观众带来全新的艺术体验。

文化产业数字化战略的实施，为文化产业创造出新业态、新场景。当下年轻人对文化产品的需求更加多元化，汲取知识的方式日趋多样化，可积极借助数字产业平台，以知识分享、网络直播等形式激发年轻群体对传统文化的兴趣热爱，推动以优秀传统文化为主题的新业态发展壮大。例如，深挖中国文化、中国记忆、中华老字号等优秀传统文化基因和非物质文化遗产，创新消费场景，有助于推动中华优秀传统文化的创新发展。一些依托传统文化资源的文创产品运用数字技术，频成“爆款”，引发文创热潮。把握社会大众尤其是年轻一代的审美取向和需求，加强新生消费群体消费取向研究，才能使传统文化“潮”起来，促进中华优秀传统文化资源更具时代感，形成新的消费增长点。

习近平总书记强调：“要立足中国大地，讲好中华文明故事，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。”共建“一带一路”的高质量发展，为依托数字化平台深入开展文化交流、传播中华优秀传统文化提供了良好契机。立足中华优秀传统文化资源打造一批高品质文化产品，有助于展现中华文化独特魅力，提升富含中国元素与民族特色的文化产品在国际市场的核心竞争力。针对当下纪录片在国际市场的消费需求不断扩大的趋势，一批以中国文化遗产为主题的纪录片涌现出来，如《人类的记忆——中国的世界遗产》《本草中国》等。这些纪录片通过数字化渠道传播给海内外受众，为中国文化产品进入国际市场开辟了新路径。

中国特色社会主义进入新时代，文化产业已经成为提升人民幸福指数的重要方面。加快发展新型文化业态，紧跟时代发展、对接社会需求，推进中华优秀传统文化与科技发展相融合，才能不断以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力，在守护与传承中实现合理开发利用，让中华优秀传统文化在新时代焕发新活力。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)