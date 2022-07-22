人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，2022年以来，我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。

王春英介绍，从银行结售汇数据看，2022年上半年，按美元计价，银行结汇13289亿美元，售汇12436亿元，结售汇顺差852亿美元。按人民币计价，银行结汇8.6万亿元，售汇8.1万亿元，结售汇顺差5452亿元。从银行代客涉外收付款数据看，按照美元计价，银行代客涉外收入31600亿美元，对外付款30766亿美元，涉外收付款顺差834亿美元。按人民币计价，银行代客涉外收入20.5万亿元，对外付款20万亿元，涉外收付款顺差5330亿元。今年上半年，我国外汇收支状况呈现了以下几个主要特点：

第一，银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局。上半年银行结售汇和涉外收支均呈现了800多亿美元顺差，主要是货物贸易、直接投资等基础性顺差保持了较高规模。其中，一季度结售汇和涉外收支顺差维持高位，分别是587亿和622亿美元；二季度，在更加复杂的内外部环境下，结售汇和涉外收支顺差分别是265亿和211亿美元。

第二，售汇率小幅上升，企业跨境融资保持平稳。今年上半年，衡量购汇意愿售汇率，客户从银行买汇和客户涉外外汇支出比例是66%，比去年同期上升2个百分点。从外资融资来看，截至今年6月末，我国企业等市场主体境内外汇贷款余额3510亿美元，这个数据和2021年末基本持平。进口海外代付、远期信用证等跨境贸易融资余额1164亿美元，这个余额比2021年末有小幅下降，第二个特点就是售汇率小幅上升，企业跨境融资保持平稳。

第三，结汇率稳中有升，企业外汇存款余额基本稳定。今年上半年，衡量结汇意愿的结汇率，客户向银行卖出外汇和客户涉外外汇收入之比是67%，这个比例比2021年同期上升0.4个百分点。截至今年6月末，企业等市场主体境内外汇存款余额是6951亿美元，和2021年末基本持平。

第四，外汇衍生品交易规模保持增长，市场主体汇率风险管理意识稳步增强。今年上半年，企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过7500亿美元，同比增长29%，增长比例显著高于同期结售汇增速，推动了企业套保比例提升到26%，比去年全年水平提高了4.1个百分点。这显示出市场主体汇率避险意识在增强，适应人民币汇率波动的能力在提高。

第五，外汇储备规模基本稳定。6月末，我国外汇储备规模30713亿美元。今年以来，美元指数显著上涨，主要国家金融资产价格大幅下跌，外汇储备以美元计价，折算成美元以后金额就会减少，与资产价格变化等共同作用，是导致外汇储备账面价值变化的一个重要原因。

(责编：罗知之、高雷)