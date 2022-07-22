人民网记者 夏晓伦

近年来，人们的生活方式因智能化、数字化变得多姿多彩，手机作为面向未来的重要窗口，其形态、应用场景等都发生了巨大的变化。可以说，手机在人们的生活、工作、学习甚至很多行业应用中，都扮演着前所未有的角色。

如今，中国市场是全球最大的互联网市场和手机市场。数据显示，截至2021年12月底，中国手机网民规模达10.29亿人，全年增加了4373万人。但目前，手机市场的用户红利正在消失，如何在存量时代寻求高质量发展正在成为全行业聚焦的课题。

中国手机行业从跟随到引领

报告显示，在2021年BrandZ中国全球化品牌50强名单中，国产手机品牌一路高歌猛进，其中，华为，小米、一加、vivo等7个手机品牌上榜。

同时，调研机构Canalys公布的数据显示，2021年全球智能手机的全年总出货量为13.5亿部，同比增长7%，其中全年出货量排行前五的品牌中有三家来自中国。

可以看出，从海外手机品牌霸榜，到国产手机品牌的崛起，国产手机在技术和设计上不断突破、飞跃，打破了海外品牌占领国内高端机市场的固有格局，加速了整个智能手机行业更新迭代的节奏。

作为全球竞争最激烈的市场，中国手机厂商的数量也是全球最多的。在消费升级的大背景下，智能手机用户的需求正在从最初的性价比转变为设计、功能和品牌形象的追求。

此外，5G正在进一步走向普及，但是关于5G的场景、产业、模式，以及手机产业全新的浪潮还处于起步阶段，这个过程中也将催生手机产业高速发展。有关业内人士分析认为，眼下正是迎接复苏和崛起的最好时机。

尤其在芯片领域，国产手机品牌也正在持续的布局和研发。以vivo为例，其去年发布了首款自研影像芯片vivo V1，大幅度提升了自身的影像功能。今年4月，vivo还更新迭代了芯片，更加突出了双芯性能，即除了在影像方面带来提升以外，还将芯片功能拓展到性能与显示领域，进而提升游戏与视频的体验。

此外，OPPO发布的自研神经网络处理器（NPU）——马里亚纳X芯片，小米推出与徕卡合作的xiaomi 12系列，以及华为发布的XMAGE影像品牌，意味着中国手机品牌在影像等高端领域的全方位跃升。

拐点下挑战与机遇并存

Gartner新近发布的报告显示，2022年全球智能手机出货量将年减7.1%，从2021年的15.7亿部降至14.6亿部，低于先前预测的年增2.2%至16亿部。

消费者换机需求减弱、供给侧创造能力进入瓶颈期、零配件市场短缺等因素叠加，给近几年的手机市场带来不小挑战。

有关业内人士分析认为，智能手机经过十多年的野蛮生长，已进入存量竞争时代，5G的首波红利逐渐消退，市场格局也发生了深入转换。为了抢市场、抢用户，手机厂商不断通过创新和突破去提升消费者的换机热情。

虽然销量下行，但从用户端和消费群体来看，年轻人开始成为社会中坚和消费主力。数据显示，我国90/00后人口规模已达3.4亿人。这些互联网、移动互联网原住民，独立自主、眼界开阔、向往自身愉悦及个性化，注重体验，消费也偏向于国产品牌。

上述人士分析认为，年轻用户的这些特性，加持到手机市场上，形成了全新的消费观：摆脱盲目，走向理智；切合实际，按需购买。这些观念的变化，让一些手机厂商在早期奉行的性价比、价格战等单调打法不再奏效。

如何复兴手机市场，已成为众多厂商自身与手机产业必须解决的难题。对此，有专家表示，当下，单靠某个单项和特长，很难实现突破，产业竞争进入到综合实力的角逐。

实际上，中国手机厂商的角色已经发生了潜移默化的转变，从之前的跟随，到现在开始领跑，国产手机厂商的表现越来越自信，也越来越有方向感，洞察用户需求，融合自身创新优势，交付出让市场和用户眼前一亮的产品和服务，是市场下行阶段以及面向未来的好消息、好迹象。

三方面高端布局夯实高质量发展基石

在技术、品牌、服务等多方面厚积薄发的中国手机厂商，无疑将在这场变局中迎来更多机遇。市场销售下滑，短时间看手机产业走入了创新与规模的“死胡同”，但中国品牌争做“逆行者”，通过三方面布局让公众看到了手机产业破局的方向。

第一突破口，是高端影像之战。手机作为人们日常生活中使用率最高的电子设备，由于手机特有的便携性以及技术的进步，优秀的影像拍摄能力是它必备的功能，在很多场景中，手机已经取代了相机。

持续提升影像的拍摄性能，上游厂商在努力，但是这种公认的优势已经无法满足用户和产业的需要，如何通过创新来提升影像能力厂商自己必须面对的难题。不同的厂商策略各有侧重，有的侧重与镜头大厂联名，有的选择推出自主的影像品牌，还有的则是从芯片上下功夫。

第二个突破口，是折叠屏之战。智能手机时代的折叠屏手机与功能机时代的翻盖手机有着本质的区别，翻盖手机早已经过去了，消费者只是从外观上联想起过往而已。

相比直板机，折叠屏在柔性屏幕、触控体验、指纹识别、续航时间、无线充电等方面做出巨大的创新和提升。安卓军团对折叠屏手机纷纷布局，主流厂商基本都推出了自家的折叠屏手机。

可以说，折叠屏手机是如今手机产业中名副其实的旗舰。从市场表现来看，刚刚过去的618电商节，vivo X Fold在京东、天猫等多个平台取得销量和销售额冠军，可以说扛起了高端旗舰机的大旗。

第三个突破口，则是生态之战。每个厂商对生态的理解以及举措都各不相同，未来的生态包罗万象，异业合作、与XR融合、与PC互联互通，甚至是与汽车打通。

“当然，生态也不止于把产品界限拓宽，时至当下，手机早已超脱出了原有的范畴，成为一个连接更多领域以及未来新兴产业的窗口和钥匙。”上述专家表示。

可以说，从能用、到好用，再到如今的引领产业潮流，中国手机行业正在开启新的篇章。

(责编：赵竹青、高雷)