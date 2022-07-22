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第四届西洽会在渝开幕 推动国际国内纵深合作

2022年07月22日10:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （焦磊）7月21日-24日，第四届中国西部国际投资贸易洽谈会（以下简称西洽会）在渝召开，八方宾客一起“走进西部、洽谈未来”。作为中国西部最大的国际投资贸易洽谈会，西洽会发挥了贸易投资的载体作用，推动了国际国内纵深合作。

西洽会由中国商务部、水利部、国务院国资委、中国侨联、中国贸促会、重庆市人民政府共同主办，是国家在西部地区的重要外交平台、贸易合作平台和投资促进平台，是推动国际国内合作的重要载体，也是西部地区展示形象扩大对外开放合作的重要窗口。

据悉，投资合作是每年西洽会的“重头戏”，7月22日，重大项目签约仪式将在重庆市悦来国际会议中心隆重举行。回望前三届西洽会，通过举办招商推介、经贸洽谈、考察对接等活动，累计签约项目841个，签约总额14172.7亿元。

众多外资企业也整合优势资源，加大在西部地区投资兴业，推动国际国内纵深合作。前三届西洽会签约项目陆续实现落地转化，有力推动了西部地区经济高质量发展。

据悉，本次西洽会将引入更多重大项目。届时，高质量发展、高品质生活、创新发展、绿色发展成为重点签约项目的关键词。智能制造、生物制药、新材料、新能源等领域或将是签约重点领域。与此同时，世界500强、中国500强等国内外知名企业高管、大咖也将云集于此，共商未来发展新机遇。

(责编：赵竹青、高雷)

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