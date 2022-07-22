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发改委:以西安为重点发展数控机床等高端装备制造

2022年07月22日10:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》（以下简称《实施方案》）于近日发布，其中提出，将以西安等城市为重点，着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备，打造高端装备制造集群。

《实施方案》要求，到2025年，关中平原城市群综合实力和整体竞争力显著提升，一体化发展水平明显提高，常住人口城镇化率达到65%。空间格局持续优化，中心城市辐射带动作用进一步发挥，西安都市圈同城化发展取得明显进展。

其中，要增强西安国家中心城市竞争力。统筹划定城镇开发边界，合理确定城市规模，依托自然山水基底建设生态廊道，优化城市空间格局，控制中心城区开发强度和人口密度，推动中心城区瘦身健体。聚焦科技创新、对外开放、文化建设等重点领域，全面推进“三中心两高地一枢纽”建设。

还要打造先进制造业集群。实施制造业补链强链工程，推动城市群制造业板块分工明晰、链条衔接互补。以西安、宝鸡等为重点，着力发展数控机床、工业机器人和油气钻采装备，打造高端装备制造集群。

《实施方案》提出推进黄河流域水资源高效利用。落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产要求，把水资源作为最大的刚性约束，实行用水总量和强度双控制度，强化指标管理并分解落实。严格建设项目水资源论证审查把关，在重点行业开展重点用水企业水效领跑者引领行动，严格工业用水定额管理。

同时，加快低碳绿色转型。落实能耗双控和2030年前碳达峰要求，进一步细化节能降碳任务，加快产业结构、能源结构和运输结构低碳调整。深化国家公交都市建设，优先发展城市公共交通，推广使用新能源车，提升绿色出行比例。

此外，要共同推动文化传承创新。加强周秦汉唐古代都城遗址、秦汉唐帝陵、山西陶寺、甘肃大地湾等大遗址保护，推进秦岭世界文化遗产和自然遗产申报培育工作。加强非物质文化遗产保护传承，推动秦腔、剪纸、太昊伏羲祭典、崆峒武术等非物质文化遗产传播。传承红色基因，联合开展革命文物保护利用。支持城市群文化和旅游联动发展，通过门票互惠、线路互推、客源互送、信息互通等形式，实施全方位文化和旅游合作，共同塑造区域文化和旅游品牌。

(责编：申佳平、高雷)

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