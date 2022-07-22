人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，总的来看，中国债券既有分散化投资价值，也有实际资金配置需求，更有基本面支撑。我国债券市场总规模21万亿美元，外资在中国债券市场中占比在3%左右，所以我国债券市场吸收外资是有提升空间的。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券。

王春英介绍，近期，国际金融市场发生较大变化，美元汇率、利率比较快上升，国际资本出现了从新兴经济体流出的态势。从全球范围和全球视角，做更长周期的观察和分析可以看出：

第一，我国债券市场已经逐渐成为全球跨境债券投资的重要目的地。近年来，我国债券市场稳步开放，跨境交易更加便利，我国债券先后被纳入了三大国际主流指数，国内债券市场影响力和吸引力大幅提升。在此背景下，2021年末中国吸收跨境债券投资规模接近8200亿美元，这个规模占新兴经济体整个吸收外部债券投资比例大概是三分之一。这里包括境外投资者来境内购买中国债券，也包括境内主体到境外发债，这两方面都有明显提升或者保持活跃。这是从存量上来看。从流量来看，2017年加大了证券市场对外开放，2017年-2021年，中国吸收跨境债券投资资金规模仅低于美国、英国和日本，居全球第四位。经过多年发展，中国已经成为全球跨境债券投资的主要目的地之一，这个格局没有因为近期短期的市场波动而改变。

第二，从全球范围来看，中国吸收债券投资的稳定性相对较高。债券市场波动是自然现象，也是自然表现。无论发达经济体还是新兴经济体，各国债券投资出现波动都是正常的。测算了一下，主要国家吸收债券投资的波动情况，通过对比发现，中国波动情况远低于相当多的发达国家和新兴经济体。从境外投资者的构成和持有的债券规模看，央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，其余还有很大一部分是属于追踪国际指数的配置性资金，稳定性也比较高。

第三，债券市场进一步开放有助于提升外汇市场韧性。近年来，货物贸易以及直接投资等跨境资金稳步流入，这些资金发挥了基础性顺差作用。债券市场开放也丰富了外汇市场的参与主体和资金来源，有利于拓展我国外汇市场的深度和广度，提升我国外汇市场对各类影响的吸收能力和消化能力。

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