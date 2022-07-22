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上半年168个重点城市空气质量公布：海口最好 渭南最差

2022年07月22日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京7月22日电 （记者王仁宏）今日，生态环境部公布了2022年1—6月全国环境空气质量状况。

根据通报，1—6月，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为84.6%，同比上升0.3个百分点；PM2.5平均浓度为32微克/立方米，同比下降5.9%；SO2平均浓度为9微克/立方米，同比下降10.0%；NO2平均浓度为21微克/立方米，同比下降12.5%；CO平均浓度为1.1毫克/立方米，同比下降8.3%。

从重点区域看，1—6月，京津冀及周边地区“2+26”城市平均优良天数比例为61.0%，同比上升1.3个百分点；长三角地区41个城市平均优良天数比例为79.1%，同比下降5.4个百分点；汾渭平原11个城市平均优良天数比例为58.3%，同比下降5.1个百分点。

通报同时公布了2022年1-6月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。其中，海口、拉萨和舟山市等城市空气质量相对较好（从第1名至第20名）；渭南、咸阳和西安市等城市空气质量相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

2022年1-6月168个重点城市空气质量排名前20位和后20位城市名单。 来源：生态环境部

从空气质量变化情况看，张家口、贵阳和惠州市等城市空气质量变化情况相对较好（从第1名至第20名）；渭南、孝感和淮北市等城市空气质量变化情况相对较差（从倒数第1名至倒数第20名）。

2022年1-6月168个重点城市空气质量变化排名前20位和后20位城市名单。 来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)

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