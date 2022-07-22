人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2022年上半年外汇收支数据情况。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在会上表示，上半年人民币汇率总体稳定，表现相对稳健。下半年，人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。

王春英介绍，第一，中国经济企稳恢复，主要经济指标向好，产业链、供应链保持稳定，将继续发挥支撑人民币汇率的根本性作用；第二，中国的外贸和外资发展韧性较强，贸易投资等实体经济层面的资金仍会是流入的基本盘，有助于外汇市场供求的基本平衡；第三，市场主体汇率预期基本稳定，保持“逢低购汇、逢高结汇”的理性交易模式。

“此外，中国对外资产负债结构不断地优化，外汇储备规模保持总体稳定，持续居全球首位，仍然发挥着稳定国家经济金融安全重要的‘稳定器’和‘压舱石’作用。当然，人民币的走势会受外汇供求和国际金融市场等多重因素的影响，也可能在短期内有一定的波动，可能有上升、有下降，人民币汇率还会保持弹性和双向浮动，总体继续在合理均衡水平上保持基本稳定。”王春英说。

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