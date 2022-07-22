人民网北京7月22日电 （记者车柯蒙）作为今年新的组合式税费支持政策“重头戏”，大规模增值税留抵退税政策是对广大市场主体直接高效的纾困措施，也是稳增长稳市场主体保就业的关键举措。国家税务总局最新数据显示，截至7月20日，已有20005亿元增值税留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。

从行业看，4月1日-7月20日，制造业退税4844亿元，占比25.8%，是受益最明显的行业；交通运输业退税3050亿元，占比16.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业退税1843亿元，占比9.8%；批发和零售业退税1183亿元，占比6.3%；建筑业退税1043亿元，占比5.6%；科技服务业、软件信息服务业和生态保护环境治理业退税993亿元，占比5.3%；租赁和商务服务业退税780亿元，占比4.2%。

从企业规模看，小微企业成受益主体。4月以来已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比达93.7%，共计退税7951亿元，金额占比42.4%；中型企业退税4176亿元，大型企业退税6645亿元，金额分别占比22.2%、35.4%。

国家税务总局相关负责人表示，大规模增值税留抵退税政策红利持续释放，以“真金白银”为更多市场主体增加了现金流，对提振市场主体发展信心、激发市场主体活力，发挥了积极作用。

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