——我的心里铺开了一张名为“航天”的纸。

——用汗水去播种，梦想的种子一定会生根发芽，茁壮成长。

——祝愿祖国航天事业蒸蒸日上。

——中国空间站，等你来出差！

这是一位航天员与一位中学生的隔空“对话”

也是“带着我的梦想上天宫”活动的第一封回信

“带着我的梦想上天宫”征集活动开展以来

收到全国各地3万余封来信

来自香港的中小学生也踊跃来信

正值香港回归祖国25周年

神舟十四号载人飞船航天员乘组

在中国空间站拆阅并回复了

香港培侨中学中三B班陈蔓琳同学的来信

“仰望天空、好奇它为何如此湛蓝

看着闪烁的星辰在夜空划过

心想着何时我也能在天上翱翔、甚至穿梭在群星之中”

陈蔓琳同学用优美的文字

在来信中写下对太空的好奇与向往

六岁观看神舟十号发射

通过太空授课

了解航天员如何吃饭、洗澡、行走

以及严苛的训练挑战

她对航天科技产生了浓厚的兴趣

也对航天员们有着无限的崇敬

航天员陈冬认真阅读了陈蔓琳同学的信件

耐心解答她的困惑

“和所有年轻的你们一样

我们也有感到迷茫和困惑的时候

但是梦想的种子一旦撒下

你只要愿意

用汗水去播种，用辛勤去付出

那梦想的种子一定会生根发芽，茁壮成长”

回信中，陈冬还分享了

自己重返教室和在航天训练中的艰辛与收获

“艰苦的训练和重重的考验

才让我站在了梦想的起跑线

才有机会去实现自己的梦想”

他告诉陈蔓琳同学

实现梦想非常不易

需要有日积月累的坚持

也要有全力以赴的专注

说到2016年第一次出征太空

陈冬兴奋地回忆当时看到美丽地球时的场景

“在那一刻回想起自己的所付出的汗水

付出的努力

坚持和拼搏

所有的一切都是非常值得的”

陈冬还兴致勃勃地向陈蔓琳同学回顾起

25年前守在电视机旁

全程观看香港回归仪式的骄傲和自豪

2017年应邀参加庆祝香港回归20周年的活动

和香港的青少年朋友们面对面的沟通交流

也给他留下了非常深刻的印象

最后，陈冬鼓励陈蔓琳和同学们大胆追梦

“十几岁的你们

活力四射，充满生机

正是去做梦、追梦的过程”

勉励她保持对宇宙的好奇

将来为我国的航天事业做出贡献

“中国空间站，等你来出差”

陈冬在回信中还说了什么

请看完整视频

“带着我的梦想上天宫”征集活动持续开展中

你可以提问题、谈心愿、聊梦想

分享自己与航天的故事

更多信件将送往天宫

下一次谁的信件将被回复？

或许就是你！

你给航天员的信件，可通过以下方式发送：

1.发送电子邮件到活动信箱：tiangong@pdnews.cn、cmse@cmse.gov.cn；

2.寄送纸质信件至载人航天新闻宣传中心邮箱（地址：北京市海淀区知春路82号院；邮编：100086）；

3.在人民日报新媒体、载人航天新闻宣传中心和各网络平台“带着我的梦想上天宫”活动专区留言；

4.扫描上方二维码，进入征集页面，直接给航天员写信。

(责编：戴维(实习生)、岳弘彬)