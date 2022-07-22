新华社北京7月22日电（记者黄垚、刘诗平）记者从中国南水北调集团有限公司了解到，截至22日，南水北调中线一期工程陶岔渠首入总干渠水量突破500亿立方米，相当于为北方地区调来黄河一年的水量，工程受益人口超过8500万。

据中国南水北调集团中线有限公司副总经理田勇介绍，全面通水以来，通过实施科学调度，中线一期工程年调水量从20多亿立方米攀升至90亿立方米。

田勇说，通过持续加强水源区水质安全保护，丹江口水库和中线干线通水以来供水水质一直稳定在地表水水质Ⅱ类标准及以上，有力保障了受水区群众饮水安全。

北京自来水硬度由过去的380毫克/升降至120毫克/升，天津市主城区生活用水全部为南水，河南省11个省辖市用上南水、基本告别饮用黄河水的历史，河北省沧州、衡水、邯郸等地500多万群众告别长期饮用高氟水、苦咸水……

数据显示，截至22日，中线一期工程已累计生态补水超过89亿立方米，受水区特别是华北地区，干涸的洼、淀、河、渠、湿地重现生机，河湖生态环境复苏效果明显。累计向雄安新区供水7800万立方米，为雄安新区建设、城市生活等提供了优质水资源保障。中线一期工程通水，沿线受水区得以置换出大量地下水和地表水，使农业、工业、生活及生态环境“争水”的局面得到缓解。

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