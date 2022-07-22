人民网记者 杜燕飞

今年上半年，按美元计价，银行结汇13289亿美元，售汇12436亿美元，结售汇顺差852亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，按美元计价，银行代客涉外收入31600亿美元，对外付款30766亿美元，涉外收付款顺差834亿美元……

“2022年以来我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，近期主要宏观经济指标出现企稳回升，经济总体呈现恢复发展态势。”今日，在国新办举行的2022年上半年外汇收支数据情况发会上，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，在此背景下，我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。

2022年上半年外汇收支数据情况发布会现场。图片来源：国新网

我国外汇市场韧性增强

“今年以来，面对更加复杂严峻的外部冲击和挑战，无论从人民币汇率有关的价格指标看，还是从国际收支、涉外收付款等数量指标来看，都可以清楚看到我国外汇市场韧性增强的特征。”王春英表示。

她进一步解释说，人民币汇率弹性增强，在全球范围内表现稳健。今年以来，受到美联储加息、地缘政治冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。在此背景下，人民币对美元的汇率出现了贬值，但是与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。

“从美元指数的涨幅和其他主要货币的跌幅来看，截至7月21日，今年以来美元指数累计上涨超过11%，欧元、英镑和日元兑美元的贬值幅度在10%-17%之间，人民币兑美元贬值5.8%。从多边汇率来看，人民币汇率指数升值0.1%，说明人民币对一篮子货币保持基本稳定。”王春英介绍，从汇率预期来看，外汇远期和期权相关指标显示，人民币汇率没有明显的升值和贬值预期，市场主体总体保持理性有序的交易模式。从最近的表现来看，虽然美元进一步走强，但是随着国内经济企稳回升，人民币汇率在全球主要货币中的稳定性更加突出。7月以来多边汇率稳中有升。

同时，我国跨境资金流动总体稳定，表现出相对均衡的发展态势。今年上半年代客涉外收付款和银行结售汇都呈现一定规模顺差，近期个别渠道出现了短期的波动和季节性变化，但是没有改变跨境资金流动基本平衡的总体格局，体现了我国国际收支结构的稳健性。

此外，经常账户顺差以及长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。“一方面，经常账户保持合理的顺差。今年一季度经常账户顺差889亿美元，是历史同期最高，比去年同期增长25%，和GDP的比值是2.1%，在合理区间。二季度货物贸易顺差比较高，跨境旅行等服务贸易的逆差在低位运行，初步判断经常账户仍会延续合理顺差的格局。”王春英表示，另一方面，资本项下直接投资和中长期资产配置型资金仍在发挥主导作用。我国经济长期发展前景向好，不断改善市场环境，继续吸引了直接投资和中长期资产配置为目的的资金流入。今年1至5月份，实际使用外资878亿美元，同比增长23%；境外央行以及追踪国际指数的配置型资金在我国债券市场中的表现是相对稳定的，具有平衡跨境资本短期波动的作用。

“总的来看，我国更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，为我国外汇市场平稳运行奠定了良好的基础，也将更有能力应对外部环境的变化。”王春英强调。

国内债券市场影响力和吸引力大幅提升

王春英表示，我国债券市场已经逐渐成为全球跨境债券投资的重要目的地。近年来，我国债券市场稳步开放，跨境交易更加便利，我国债券先后被纳入了三大国际主流指数，国内债券市场影响力和吸引力大幅提升。

“在此背景下，2021年末中国吸收跨境债券投资规模接近8200亿美元，这个规模占新兴经济体整个吸收外部债券投资比例大概是三分之一。这里包括境外投资者来境内购买我们的债券，也包括境内主体到境外发债，这两方面都有明显提升或者保持活跃。这是从存量上来看。”她说，从流量来看，2017年，中国加大了证券市场对外开放，2017年至2021年，中国吸收跨境债券投资资金规模仅低于美国、英国和日本，居全球第四位。经过多年发展，中国已经成为全球跨境债券投资的主要目的地之一，这个格局没有因为近期短期的市场波动而改变。

在王春英看来，从全球范围来看，中国吸收债券投资的稳定性相对较高。债券市场波动是自然现象，也是自然表现。无论发达经济体还是新兴经济体，各国债券投资出现波动都是正常的。“通过对比发现，中国吸收债券投资的波动情况远低于相当多的发达国家和新兴经济体。”王春英说，从境外投资者的构成和持有的债券规模看，央行类机构持有中国债券规模始终占一半以上，其余还有很大一部分是属于追踪国际指数的配置性资金，稳定性也比较高。

第三，债券市场进一步开放有助于提升外汇市场韧性。近年来，货物贸易以及直接投资等跨境资金稳步流入，这些资金发挥了基础性顺差作用。债券市场开放也丰富了外汇市场的参与主体和资金来源，有利于拓展我国外汇市场的深度和广度，提升我国外汇市场对各类影响的吸收能力和消化能力。

“总的来看，中国债券既有分散化投资价值，也有实际资金配置需求，更有基本面支撑。我国债券市场总规模21万亿美元，外资在中国债券市场中占比在3%左右，我国债券市场吸收外资是有提升空间的。长期来看，外资仍会稳步增持人民币债券，我们对此是有信心的。”王春英表示。

有条件化解外部市场对中国跨境资金流动的影响

“美联储非常规的货币政策调整对美国以外的其他经济体跨境资金流动来说，是非常重要的外部影响变量。”王春英表示，当前，中国更有信心也更有条件，有效化解美联储货币政策调整对中国跨境资金流动的影响。

王春英介绍，第一，我国综合实力更雄厚，可以更好发挥吸收外部冲击的能力。近年来，我国经济发展的平衡性、协调性、可持续性明显增强。去年国内生产总值是2012年的2.1倍，占全球经济总量的比重从2012年的11%到了18%以上，国家的经济实力、科技实力、综合国力都迈上了新台阶。

“近期，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，主要宏观经济指标较快企稳回升，经济总体保持恢复发展态势。6月份制造业采购经理人指数已经回到荣枯线以上，消费和投资也是继续回升，经济增长动能增强。随着各项稳增长政策的落地见效，未来中国经济会逐步恢复，保持平稳增长。”她说。

第二，我国国际收支结构更加稳健，可以更好保障跨境资金流动的稳定性和安全性。近年来，我国经常账户顺差和GDP的比率一直在2%左右，始终处于均衡合理区间，国际收支的平衡性与稳健性在全球主要经济体中表现突出。同时，我国对外资产负债结构逐步优化，外汇储备规模稳居世界首位；民间部门持有对外资产接近6万亿美元，抵御外部冲击的资源更加多元，也更加充足；外债增长和经济增速相匹配，而且稳定性提高，外债各项安全性指标都是在国际公认安全线以内，风险是总体可控的。

第三，我国推进更高水平的对外开放，可以更好地拓展外汇市场的深度和广度。我国营商环境逐渐改善，外资准入负面清单落地实施，更多外企来华投资兴业。同时，中国金融市场双向开放，增加了外汇市场的主体类型，也增加了资金的来源类型，外汇市场的深度和广度不断拓展，更有能力吸纳或是平滑跨境资金流动的波动，有利于促进跨境资金流动的总体均衡。

第四，外汇市场调节机制更加成熟，可以更好地发挥人民币汇率调节国际收支自动稳定器的功能。近年来，我国一直坚持推进人民币汇率市场化形成机制改革，人民币汇率双向浮动，弹性增强，能够及时有效地释放外部压力。市场主体交易保持理性有序，预期总体稳定。企业汇率风险中性也在增强，能够更加适应汇率的双向波动。因此，当前更有条件通过市场化手段来防范化解跨境资金流动风险。

“此外，美联储货币政策调整对于美元利率、汇率的影响以及对国际金融市场的影响，还需要进一步关注。”王春英表示，外汇局会进一步统筹发展和安全，密切关注外部变化，及时评估影响，同时有序推动外汇领域的改革开放，为有效防范化解外部冲击做好准备。

(责编：乔业琼、高雷)