原标题：个人养老金制度出台三个月，国民养老保险产品落地农业银行

国民养老保险作为养老保险机构，自成立以来，积极开发养老保险产品。7月22日，其首款产品“国民美好生活养老年金保险”，正式落地农业银行北京分行开启销售。

中国农业银行作为国有大型商业银行，认真贯彻党中央、国务院的决策部署，积极参与国家普惠金融体系建设，不断提升“三农”金融服务水平，推动实现普惠金融的可持续发展。同时也高度重视养老金融保障业务的全面发展，在《意见》出台后，积极参与全行个人养老金账户体系的搭建，对接人社部、银保监会等相关监管机构，做好养老金第三支柱综合化金融服务，切实提高养老保障水平，让百姓放心养老、安心养老。

据了解，今年3月开业的国民养老保险公司，其股东阵容包括工、农、中、建、交、邮储六家国有大型银行等17家实力股东。让外界对于国民养老保险发力养老第三支柱的前景充满期待。国民养老保险公司的首支产品，“国民美好生活养老年金保险”自发布起就备受市场青睐，产品热销的背后更展现出全社会对于老龄化问题的广泛关注。

在农业银行北京分行与国民养老的项目启动仪式上，国民养老总精算师曹勇表示：“国民养老和农行北京市分行的高质量发展都离不开北京市政府的关心、关怀和监管部门的大力支持，我们的战略和使命高度契合，积极响应国家政策号召，共同推进国家养老金融发展政策落地，坚持让利于民，加强服务新市民，力争为北京人民提供稳健适用、简单易懂的养老金融解决方案。此次在农行北京市分行开售的‘国民美好生活养老年金保险’是一款养老保障功能强大的产品，能提供养老金终身领取，有效应对长寿风险，目前主要面向银行渠道销售，该产品侧重于老年阶段的高保险金领取，具有终生领取、收益稳健、普惠让利、灵活规划的特点。国民养老保险作为专业养老保险机构，积极参与第三支柱养老保险体系建设，将提供更丰富的养老保险产品，为人民群众实现美好生活保驾护航。”

下一步，国民养老保险将携农行北京市分行一道，坚持用行动践行金融的政治性和人民性，紧密围绕国家战略部署、北京市发展大局和监管政策指引，共同推动养老第三支柱高质量发展，推动个人养老金政策落地，让广大人民群众对养老金融服务“看得明白、搞得懂、好操作”，与人民群众对于美好生活的向往同向而行。

(责编：曹淼、李源)