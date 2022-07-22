原标题：同舟共济扬帆起 乘风破浪万里航——中国建设银行线上发布“惠市·惠企”集惠专项行动

7月22日，中国建设银行在线举办“惠市·惠企”集惠专项行动发布会，并向社会推出普惠金融系列产品。此次活动是建设银行为深入贯彻党中央、国务院决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强对实体经济薄弱环节的融资支持，帮助市场主体纾困解难，助力稳定宏观经济大盘，在全国范围内组织开展的专项行动，重点聚焦小微企业、个体工商户等普惠客户群体，集聚各方资源，推动普惠金融服务惠及更广大的市场主体和企业经营者。

中国建设银行公司业务总监张为忠在线出席此次发布会并致辞。建设银行总行普惠金融事业部介绍了此次活动的背景、内容及主打产品。部分小微企业主、个体工商户代表受邀在线分享建设银行普惠金融产品服务助力其创业展业、渡过难关的真实故事。

小微企业、个体工商户是吸纳就业的“主力军”，更是激励创新、促进消费的“生力军”，为我国经济高质量发展提供了源源不断的内生动力，是稳住经济基本盘的底气和韧性所在。金融支持小微企业、个体工商户等普惠群体，是深化金融供给侧结构性改革的应有之义，也是支持实体经济发展的关键举措。

今年以来，国内外环境复杂多变，我国经济发展环境的复杂性、严峻性上升，广大市场主体面临供给冲击、需求收缩、预期转弱的三重压力，小微企业、个体工商户的生存发展面临更大挑战。作为国有大行，建设银行勇挑重担、勇担重责，迅速行动，出台《关于进一步做好支持疫情防控和经济社会发展的实施意见》，制定23条系列举措，并在全国范围内组织开展“惠市·惠企”集惠专项行动，进一步加大纾困解难力度，与各类市场主体共克时艰。截至2022年上半年末，建设银行普惠金融贷款余额超过2.1万亿元，服务客户超过230万户。

“惠市·惠企”集惠专项行动核心是要激发企业活力，助力百业兴旺。建设银行聚焦小微企业、个体工商户等市场主体需求，精准施策，推出一系列专属产品、专享额度、专项政策、专业服务，惠泽百业，惠及众生。

创新推出“商户云贷”“商叶云贷”“善担贷”“善营贷”“个体工商户抵押快贷”“首户快贷”产品，客户来了“总有一款适合您”。聚焦批发零售、住宿餐饮、居民服务等民生重点领域，以及文化旅游、交通运输等受疫情影响严重行业，加大资源倾斜和保障力度，助力各类市场主体平稳恢复。针对受疫情冲击导致阶段性还款困难的小微企业、个体工商户等市场主体，为客户办理延期、无还本续贷，累计为30万余户小微企业、超过2000亿元贷款提供延期还款服务，加大减费让利力度，惠企利企，共生共荣。通过“惠懂你”一站式综合服务平台提供线上7×24小时无接触式服务，随时、随地、随需，方便快捷，减少聚集。

建设银行“惠市·惠企”集惠专项行动得到了政府部门、商会、协会、合作方等机构的悉心指导与大力支持，共同推动普惠金融服务提质增量、下沉扩面，实现多方共赢、持续发展的良好局面。

国家发展和改革委员会牵头建成运行全国中小企业融资综合信用服务平台，助力缓解银企信息不对称难题，推动形成纾解中小微企业融资困境的长效机制。工业和信息化部作为国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室，与建设银行在共同解决中小企业融资难方面积极合作，持续加大对“小巨人”“专精特新”、创业创新中小企业金融支持力度。中华全国工商业联合会作为党和政府联系非公有制经济的桥梁纽带，支持建设银行开展普惠金融创新，为民营经济高质量发展赋能增效。中国中小企业协会作为全国性的中小企业社会团体，长期以来与建设银行深度合作，立足双方优势，帮助更多中小微企业渡难关、谋发展。国家融资担保基金与建设银行开展“总对总”批量担保业务合作，持续做好信息对接、政策对接和产品对接，促进银担优势互补，合力为缓解小微企业融资难作出积极贡献。中国银联与建设银行在数字普惠金融领域深入合作、优势互补，共同研发专属产品，为小微企业、个体工商户减负纾困，促进企业恢复发展。

建设银行将继续坚守服务实体经济的初心使命，坚定不移践行新金融行动，为更广大的市场主体提供有力度、有温度、有速度的金融服务，集众智、汇众力，支持小微企业、个体工商户等普惠群体挺得住、过难关、有奔头，让金融活水温暖辛苦打拼的追梦人。

(责编：曹淼、李源)