人民网北京7月22日电 （记者李栋）盛夏时节，瓜果大量上市，如何让具有地方特色的农产品提高市场竞争力，促进优势农产品区域的形成，走上高质量发展之路？中国果品流通协会会长鲁芳校表示，生产者要着重通过提高质量扩大市场，坚持质量第一、坚持品牌化发展，促进果品产业高质量发展。

种下“甜蜜桃”，收获“幸福果”。在湖南省炎陵县，近期黄桃开园上市。“现在，不仅批发商来得多，线上走货也越来越多。”湖南省炎陵县果农朱刘辉对今年的产量信心满满。据了解，当地通过拉长黄桃产业链条，积极培育深加工企业，让当地农产品走上特色经营之路。

“2022年，黄桃种植面积9.6万亩，预计总产量7.8万吨。”炎陵县县委常委、宣传部部长沈红星介绍，目前已累计成立炎陵黄桃生产和销售企业34家，其中省级龙头企业1家、市级龙头企业3家，黄桃种植专业合作组织141家。

中国果品流通协会会长鲁芳校表示，具有地理特色的品牌果，是拓展巩固扶贫攻坚成果、实施乡村振兴的富农果。目前市场上果品总供给量非常丰富，优质优价、低质低价趋势明显加快。“希望生产者通过提高质量扩大市场，坚持质量第一、效益优先、坚持品牌化发展。”

在2022年上半年农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，上半年蔬菜和水果市场供应充足，市场运行总体平稳。农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个。

“下一步，中国果协也将与当地有关部门一同发挥对接生产与消费、连接消费者与生产者、连接政府与市场，共同努力加大对炎陵黄桃的宣传推广和产销对接，促进果品产业高质量发展，为实施乡村振兴，促进共同富裕做出应有的贡献。”鲁芳校说。

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